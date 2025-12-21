ELN anuncia cese al fuego por Navidad y año nuevo: estas son las fechas

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo 21 de diciembre un cese unilateral al fuego durante las festividades de Navidad y fin de año.
En un comunicado difundido por sus canales oficiales, la Dirección Nacional del ELN informó que la tregua iniciará a las 00:00 horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, periodo durante el cual orientó a “todas sus estructuras a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”.
Anuncio se da entre enfrentamientos por paro armado
El anuncio de cese al fuego unilateral es una acción que el ELN ha implementado en diversos años durante la temporada decembrina, presentándolo como un “mensaje de paz” dirigido al pueblo colombiano para estas festividades.
No obstante, la declaración de alto al fuego se produce tras una intensa semana de enfrentamientos y violencia. En las últimas jornadas, el ELN llevó a cabo al menos un paro armado de 72 horas, que incluyó ataques con explosivos, hostigamientos a estaciones policiales, quema de vehículos, restricciones a la movilidad y otros incidentes violentos en varios departamentos del país.
Este contexto reciente ha generado un ambiente de altas tensiones de seguridad, con múltiples acciones armadas registradas en diferentes territorios, complicando aún más las condiciones de convivencia en zonas donde el grupo mantiene presencia.
Finalmente, en el documento difundido el grupo guerrillero justificó su decisión de cese al fuego como un gesto de paz en esta temporada de festividades. “El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral del fuego para esta temporada de festividades navideñas y de fin de año”, señala el comunicado, a la vez que añade que no es política del ELN realizar operaciones que afecten directamente a la población.