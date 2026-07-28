Embalses en Colombia superan 80 % y alcanzan umbral clave para enfrentar El Niño

Con base en datos del operador del mercado eléctrico XM, filial de ISA, las reservas de los embalses se ubican por encima de 80 %. Lo anterior es una buena noticia para el sector energético, puesto que este es el nivel requerido para que el sistema pueda enfrentar el fenómeno de El Niño.
Esto también significa que el nivel de los embalses registrado en julio de 2026 es el más alto en lo corrido del año.
Adicionalmente, la capacidad útil de energía se ubicó en 17.440,22 gigavatios hora, mientras que el volumen útil de energía almacenada fue de 14.067,42 gigavatios hora para el 27 de julio.
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En cuanto a las reservas hídricas por embalses, El Peñol, en Antioquia, es el que cuenta con el mayor volumen útil de energía y también con la mayor capacidad energética. Le siguen el agregado de Bogotá, en el centro del país, y Guavio, en el oriente.
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