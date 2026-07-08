Empalme seguirá por derechos de petición: Restrepo habla de eventual juicio a Petro y alista agenda internacional

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que, pese a la suspensión del empalme presencial con el Gobierno de Gustavo Petro, el proceso de transición continuará mediante la recolección de información a través de derechos de petición y otras herramientas legales.
Restrepo sostuvo que la decisión de frenar las reuniones directas de empalme responde a que el presidente Petro «desconoce la decisión soberana del pueblo colombiano» al no reconocer la elección de Abelardo de la Espriella.
En ese sentido, afirmó que resulta «muy difícil sentarse en una mesa de empalme con quien no reconoce al presidente electo».
No obstante, aclaró que el proceso de transición no se detendrá porque está previsto en la ley. Explicó que el equipo del gobierno entrante lleva cerca de ocho meses recopilando información con más de 1.300 personas y aseguró que el empalme ya tiene un avance cercano al 75 %.
«Seguiremos recogiendo información a través de derechos de petición y de la información que ojalá algún día el Gobierno publique», afirmó en Caracol Radio, al señalar que varias entidades aún no han entregado los datos que, según dijo, tradicionalmente ya deberían estar disponibles en esta etapa del cambio de gobierno.
Eventual proceso contra Petro
Durante la entrevista, Restrepo también fue consultado por las declaraciones de Carlos Alonso Lucio sobre una eventual captura o extradición del presidente Gustavo Petro.
El vicepresidente electo señaló que interpretó esas afirmaciones como un escenario hipotético condicionado a que exista un proceso judicial en Estados Unidos y se surtan todos los procedimientos previstos por la Constitución y la ley colombiana.
Explicó que un eventual caso tendría que pasar por distintas etapas, entre ellas la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la facultad constitucional del presidente de la República para decidir sobre una eventual extradición.
«Estamos hablando de muchas hipótesis sumadas», afirmó, insistiendo en que hoy el tema central es, a su juicio, que el presidente saliente no reconoce el resultado electoral.
Restrepo también defendió el concepto de «empalme anticorrupción», al señalar que no implica prejuzgar al actual Gobierno, sino identificar problemas como desperdicio de recursos públicos, incumplimientos, improvisaciones, proyectos inconclusos o inconsistencias en la información para corregir el rumbo de la administración.
Continúan los movimientos internacionales
El vicepresidente electo confirmó además que no ocupará ningún ministerio ni hará parte del gabinete de Abelardo de la Espriella.
Explicó que ejercerá un papel de apoyo al presidente en distintas misiones específicas, entre ellas el proceso de empalme, la explicación del plan de crecimiento económico, el ajuste fiscal y la agenda internacional.
En ese contexto anunció que la próxima semana viajará a Washington junto con los ministros designados de Hacienda y de Comercio para reunirse con autoridades internacionales en materia fiscal y de crecimiento económico.
Asimismo, señaló que continuará fortaleciendo los contactos diplomáticos con distintos países para promover cooperación e inversión hacia Colombia, labor que dijo ya ha adelantado con representantes de los países del Indo-Pacífico, la Unión Europea y Estados Unidos.
Frente al impacto que puede tener la incertidumbre política sobre los inversionistas extranjeros, Restrepo afirmó que los llamados a la «desobediencia civil» generan preocupación porque, según sostuvo, pueden interpretarse como una invitación a la violencia.
En contraste, defendió la denominada «resistencia constitucional» impulsada por el gobierno entrante como un llamado a respetar la Constitución, las instituciones y la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.