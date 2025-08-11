Empresarios llaman la atención al gobierno Petro por defensa al régimen de Maduro

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, se refirió al reciente apoyo del presidente Gustavo Petro al régimen de Maduro y la crisis diplomática que tiene Venezuela con Estados Unidos.
Dijo el mandatario colombiano que cualquier agresión a Venezuela es una agresión también a Colombia, refiriéndose a lo que podría pasar si Estados Unidos decide llevar a cabo una intervención militar.
Mac Master, presidente del gremio de los grandes empresarios del país, dijo que no existe ningún escenario en el cual Colombia y su Estado puedan y deban apoyar al régimen de Maduro.
“No solo se trata de una larga dictadura, la que se ha vivido en Venezuela, sino se trata de un régimen que ha demostrado especial, complacencia y complicidad con el narcotráfico y la corrupción”, agregó el presidente de la ANDI.
¿Qué más dijeron los gremios sobre la postura de Petro con el régimen de Maduro?
Agregó el dirigente gremial que no hay lugar, “amiguismos o identificaciones ideológicas, cuando se trata de líderes antidemocráticos y profundamente cercanos a actividades criminales que incluyen la protección de grupos terroristas que han afectado a la población colombiana por años”.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, también se refirió a la postura del gobierno Petro sobre el régimen de Maduro.
“¿Hermandad de pueblos o complicidad con una dictadura? Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente”.
Y, agregó la dirigente gremial que “defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores”.