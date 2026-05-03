Encuesta CNC

Cambio reveló los resultados de un nuevo sondeo electoral contratado al Centro Nacional de Consultoría (CNC), el cual ratifica el liderazgo de Iván Cepeda en la carrera por la presidencia. Encuesta completa al final del texto.
Cepeda alcanza un 37,2 % de intención de voto para los comicios del próximo 31 de mayo, registrando así la cifra más alta en lo que va del año entre las mediciones de esta firma, tras haber obtenido un 28,2 % en enero, un 35,4 % en febrero y un 34,5 % en marzo.
Sin embargo, llama la atención que el candidato del Pacto Histórico muestra una tendencia a la baja en los escenarios proyectados de segunda vuelta. Siendo Abelardo de la Espriella su rival, la intención de voto por Cepeda ha descendido progresivamente desde un máximo del 55 % a un 48,1 % en marzo y luego un 37,9 % en abril.
Frente a Paloma Valencia, Cepeda pasó del 57 % en febrero al 43,3 % en marzo y en la encuesta más reciente llegó al 40 %.
Esta propensión también se observa contra otros posibles rivales: frente a Claudia López bajó del 51,3 % en febrero al 46,5 % en abril, mientras que contra Roy Barreras cayó del 54 % al 51 % en el último mes.
Lo cierto es que, en los escenarios proyectados para una segunda vuelta, Cepeda lograría la victoria frente a ambos contendientes, aunque con distancias distintas.
De la Espriella, aunque no ha dado muestras de poder ganarle a Cepeda en una segunda vuelta, según el CNC, también ha venido ganando fuerza en este escenario de segunda vuelta contra Cepeda, pasando de un 25,7 % de respaldo en enero al actual 37,9 %.
Valencia, por su parte, perdió tres puntos porcentuales frente a Cepeda respecto a la medición de marzo (42,9 % a 40 %), a pesar de que creció en las primeras encuestas (en enero tenía el 17,8 %).
La puja por los votos de la derecha
La encuesta del Centro Nacional de Consultoría de abril revela un cambio de tendencia entre los candidatos a la presidencia que se definen como de derecha.
La diferencia favorable que mantenía Paloma Valencia frente a Abelardo de la Espriella se redujo.
La exsenadora, que en marzo ocupaba el segundo lugar con un 22,2 %, ha descendido al 15,6 %. Así, de la Espriella pasó a superarla, con un 20,4 % de apoyo, un margen superior al error estadístico.
El crecimiento del abogado es sostenido, ya que inició el año con un 15,5 % y llegó al 16,7 % en febrero, antes de su repunte actual.
Casi el 20 % de los encuestados no tienen candidato
También llama la atención la significativa representatividad de los ciudadanos que aún no se decantan por ninguna de las opciones propuestas, sumando un 16,6 % entre el voto en blanco y quienes no saben o no responden (8,3 % cada una).
Particularmente, la intención de votar en blanco ha venido en aumento, pues inició el año en un 2,3 %, para febrero registró un 1,2 % en y en marzo llegó al 6,5 %, hasta alcanzar su punto más alto en la encuesta actual.
Por su parte, la opción “ninguno” se situó en un 2,6 %, completando un panorama donde una parte importante del electorado se mantiene al margen de los candidatos en contienda.
Por quiénes nunca votarían los colombianos
A pesar de encabezar la intención de voto, Iván Cepeda también registra el mayor índice de resistencia electoral. Ante la consulta sobre por quién nunca votaría, el 32,7 % de los encuestados señaló su fórmula presidencial.
En esta categoría, De la Espriella y Valencia presentan un empate técnico con un 16 % y 15,1 % de rechazo, respectivamente.
El ejercicio del Centro Nacional de Consultoría se llevó a cabo mediante 2.157 encuestas presenciales en hogares de 56 municipios de todas las regiones de Colombia. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 23 y el 30 de abril de 2026 y cuenta con un margen de error del 3 % y un nivel de confianza del 95 %.
Documento completo de la encuesta contratada por Cambio y realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC).
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