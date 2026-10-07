Entrevista | Banco de Occidente creció 23 % en el primer semestre de 2026 y apuesta por la digitalización

Banco de Occidente reportó un crecimiento de 23 % en su utilidad neta acumulada en el primer semestre de 2026, un retorno sobre el patrimonio superior al 13 % y una cartera vencida entre las tres mejores del sistema. En ese contexto, el presidente de la compañía, Gerardo Silva, habló con Valora Analitik sobre las oportunidades en vivienda, infraestructura, salud, energía y turismo, además de los planes en digitalización e inteligencia artificial.
El ejecutivo calificó el desempeño como positivo y señaló que la entidad mantuvo indicadores favorables en rentabilidad, calidad de cartera, posicionamiento de marca y clima laboral.
“Venimos creciendo 23 %, más que doble dígito. El retorno sobre el patrimonio está por encima de 13 %, y eso es bastante bueno”, afirmó Silva.
También dijo que la cartera comercial viene evolucionando de manera similar al sistema financiero, mientras que el segmento de consumo está más afectado por las variables macroeconómicas y las tasas de interés representando un desafío de crecimiento.
En cuanto a la calidad de los activos, Silva aseguró que el indicador de cartera vencida se ubicó entre los tres mejores del sistema. También destacó el comportamiento de los márgenes tanto en consumo como en cartera comercial.
“El indicador de cartera vencida estamos entre los tres mejores del sistema”, dijo. Agregó que “a nivel de consumo, a nivel de cartera comercial, los márgenes vienen comportándose bien”.
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Vivienda, infraestructura y salud, entre los sectores con oportunidades
Al referirse a las perspectivas de la economía colombiana, el presidente del Banco de Occidente identificó varios sectores que podrían recibir un impulso en los próximos meses. Entre ellos mencionó la construcción, la vivienda, la infraestructura, la salud, el turismo, la energía, el comercio, la industria y la agricultura.
En construcción y vivienda, Silva considera que la reactivación de programas como Mi Casa Ya, ahora Mi Casa Milagro, para hogares de menores ingresos y afectados por el Terremoto de agosto podría cambiar la dinámica para nuevos proyectos.
“Seguramente vendrán programas que ayuden a la reactivación del sector, con ayudas tanto para la cuota inicial del inmueble como tasas preferenciales”. Según explicó, una medida de ese tipo tendría un impacto importante en la actividad constructora, especialmente si se combina con una reducción de las tasas de interés.
“Eso va a mejorar el sector de la construcción, y tendrá un impacto muy importante en la economía del país”, señaló.
El presidente del banco indicó que ya se percibe un cambio en las conversaciones con los clientes del segmento de crédito constructor. “En las últimas semanas viene cambiando el tono de las conversaciones. “Ha habido mejoría en la oferta de proyectos adicional a mayor apetito de parte de los clientes”, dijo.
La infraestructura también aparece entre las áreas con mayor potencial. Silva mencionó proyectos relacionados con puertos, ferrocarriles y carreteras, y expresó la expectativa de que se reactiven obras de gran escala.
En salud, se refirió a la posibilidad de conciliar obligaciones y reactivar inversiones en equipos médicos, ante la disminución del grado de incertidumbre y beneficiados por la apreciación de la tasa de cambio local, que abarata la importación de nuevas tecnologías para el sector. “Sentimos que se empieza a mejorar la dinámica y el flujo de inversión en el sector salud”, afirmó.
El turismo fue otro de los sectores destacados. El presidente del Banco de Occidente consideró que Colombia cuenta con un potencial importante por su biodiversidad, sus ecosistemas y sus recursos naturales, aunque señaló que la seguridad en los territorios siempre será determinante para poder aprovechar esas oportunidades.
“Colombia es una potencia como destino turístico”, declaró. También afirmó que el país tiene “un sector que tiene grandes potencialidades con diversas opciones de turismo y atracciones en diferentes regiones del país”.
Cartera de vivienda no VIS mantiene buen comportamiento
Sobre la cartera de vivienda, Silva aseguró que el segmento no VIS presentó una evolución favorable en las principales ciudades del país. El directivo mencionó a Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Pereira.
Según explicó, los cambios en el sector de vivienda VIS llevó a constructores a buscar mecanismos alternativos y la diversificación de opciones y mercados. Sin embargo, señaló que la cartera no VIS tuvo un impacto importante y que el Banco de Occidente mantiene buenos indicadores de calidad en ese segmento.
Sobre el efecto de las tasas de interés en los productos del banco, Silva señaló que todavía no se observaba un deterioro en la cartera vencida, aunque reconoció que el costo del crédito afecta la dinámica de colocación y que las épocas de tasas altas no son buenas para el sistema financiero.
CDT y cuentas de ahorro: el banco ve oportunidades
Al ser consultado por el comportamiento de los certificados de depósito a término, Silva afirmó que los CDT mantenían un atractivo importante ante el escenario de posibles aumentos de las tasas de interés.
“Yo le recomendaría que hiciera un CDT”, afirmó al referirse a una eventual decisión de inversión. También mencionó que veía oportunidades en dólares y vivienda.
En el caso de las cuentas de ahorro, indicó que los tres segmentos principales —ahorro institucional, ahorro de compañías y ahorro de personas— presentaban una evolución positiva.
El directivo señaló que, con tasas de ahorro cercanas o superiores a la inflación, los clientes podían obtener rendimientos reales. Sin embargo, aclaró que las condiciones dependen del tipo de cliente y del producto contratado.
Estrategia de digitalización
De otro lado, la digitalización fue presentada como una de las grandes aspiraciones estratégicas del Banco de Occidente para 2026.
En ese sentido, Silva explicó que la entidad busca simplificar la relación de los clientes con el banco, tanto para personas naturales como para empresas.
“El gran reto nuestro es la digitalización y simplificación de los procesos en todos los aspectos”, afirmó. “Nosotros necesitamos hacerles la vida más fácil a nuestros clientes y fortalecer el relacionamiento diferencial y cercano”.
En el segmento de personas naturales, el objetivo es concentrar la mayor cantidad posible de servicios en los dispositivos móviles. Para las pequeñas y medianas empresas, el banco ofrece soluciones móviles las cuales se encuentran en constante evolución, mientras que, para las compañías medianas, grandes y las entidades de gobierno mantiene la evolución y desarrollo de herramientas web.
El banco también avanza en un acuerdo con Zulu, plataforma enfocada en recaudos y pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con Silva, la solución busca facilitar los giros al exterior y los recaudos provenientes de otros países, en integración con la plataforma Bre-B.
“Zulu es una plataforma que ayuda en todo el tema de recaudos y pagos a nivel internacional para Pymes agilizando el procesamiento de las operaciones”, explicó.
El directivo señaló que el Banco de Occidente también se encuentra estudiando posibilidades de colaboración con otras empresas Fintech. La estrategia, según indicó, no consiste necesariamente en lanzar productos completamente nuevos, sino en hacer más rápidos, sencillos y accesibles los servicios existentes.
Al mismo tiempo, la entidad trabaja en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Silva aseguró que el Banco ha recibido reconocimientos por proyectos relacionados con IA generativa y que todas las soluciones fueron creadas por equipos al interior de la entidad.
“El Banco de Occidente lo está haciendo muy bien en el tema de IA, con agentes desarrollados por equipos internos interdisciplinarios, y casos de uso muy claros y aplicados que garantizan el éxito de los desarrollos”, afirmó.
Añadió que el banco combinó agentes propios en enjambres con herramientas integradas en sus aplicaciones. Según su declaración, la entidad cuenta con más de 39 casos de uso implementados y continúa desarrollando nuevos con equipos multidisciplinarios.
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Premio Planeta Azul y compromiso con la sostenibilidad
Finalmente, en la entrevista, el presidente del Banco de Occidente destacó la continuidad del Premio Planeta Azul, iniciativa con más de tres décadas de trayectoria, en los cuales se han analizado más de 3.600 proyectos relacionados con la conservación y preservación del agua.
“En estos más de 30 años, desde 1993, hemos recibido incluyendo la última convocatoria cerca de 4.000 proyectos, todos orientados a la conservación y preservación del recurso hídrico”, declaró.
Explicó que las iniciativas provienen de comunidades, emprendimientos, instituciones educativas, empresas, fundaciones y organizaciones de base. La edición número 17 del premio se celebrará en Medellín el próximo 4 de noviembre.
Entre los proyectos mencionados por Silva estuvieron soluciones para reducir el consumo de agua en el lavado de buses, iniciativas de tratamiento de líquidos en parques cementerios, procesos de despulpado de café, manejo de aguas en fábricas de cuero y protección de cuencas y paramos.
El banco también resaltó sus avances ambientales. Silva afirmó que la entidad es carbono neutro y que redujo 44 % sus propias emisiones. Y algo muy importante la entidad fue incluida por primera vez en el anuario S&P Global de Sostenibilidad haciendo parte del top 11% a nivel mundial.
En materia de financiación sostenible, ofrece líneas para vehículos eléctricos, buses eléctricos y vivienda verde. También participa en la financiación de parques solares, soluciones solares para edificios y empresas, y proyectos de tratamiento de agua. Al cierre de la entrevista, Silva señaló que existe un buen ambiente para la inversión y reiteró la importancia de la innovación, la sostenibilidad y la gestión del talento como pilares para el crecimiento de las organizaciones. Asimismo, resaltó el compromiso de la entidad con el desarrollo de las personas, reflejado en los reconocimientos que la posicionan como el mejor lugar para trabajar en Colombia por tercer año consecutivo y el mejor lugar para trabajar para las mujeres en el país.