Entrevista | Gobierno revela qué pasará con el precio de los peajes en 2026; habla de las concesiones que se vencerán en Colombia

Valora Analitik consultó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre las proyecciones de los peajes en 2026, el estado de varias concesiones viales y los planes del Gobierno frente a los contratos que están próximos a vencerse.
La funcionaria explicó los alcances legales del ajuste tarifario, las medidas para mitigar su impacto y la hoja de ruta que se está diseñando para el futuro del modelo concesionado en Colombia.
Peajes 2026: ajuste por IPC y medidas de mitigación
Sobre el incremento de los peajes en 2026, la funcionaria recordó que existe un aumento regular establecido por ley, que se aplica cada año a partir del 16 de enero y está indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Ese ajuste corresponde a una actualización por costo de vida y se aplica de manera general”, explicó. No obstante, señaló que el Gobierno ha venido adoptando medidas para moderar el impacto en los usuarios, dependiendo del estado de cada concesión.
Según Rojas, en varios proyectos se han implementado tarifas diferenciales, aplazamientos o esquemas de incrementos graduales. “En algunos casos, peajes que debían subir en una fecha determinada se han postergado o se ha dividido el aumento en tramos para que no represente un golpe fuerte para la ciudadanía”, indicó.
La ministra recordó que muchos de estos contratos fueron firmados hace varios años y que, desde el sector transporte, se adelantan procesos de negociación para suavizar las condiciones originalmente pactadas. Aun así, aclaró que en enero se aplicará el ajuste general asociado al IPC.
Concesión Estanquillo–Popayán: señales positivas del mercado
Frente a la concesión Estanquillo–Popayán, Rojas explicó que el proceso ha tenido aplazamientos, pero negó que se trate de una demora excesiva. Precisó que se trata de un proyecto de gran envergadura, con inversiones cercanas a los $8,8 billones.
“El presidente de la ANI decidió un segundo aplazamiento, pero lo que tenemos son señales positivas del mercado. Hay empresas interesadas y creemos que se van a presentar compañías importantes”, afirmó.
La jefe de cartera subrayó que no cualquier firma puede participar en este tipo de licitaciones, debido a la magnitud de los compromisos financieros. “Estamos hablando de un Capex de más de $6,5 billones y un OPEX cercano a los $2,3 billones. Son empresas muy grandes que, en muchos casos, deben asociarse”, explicó.
Cabe recordar que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres sustento que ladecisión de ampliación del plazo para la recepción de ofertas se tomó luego de las solicitudes realizadas por empresas de distintos países interesadas y con el propósito que El Estanquillo-Popayán cuente con una pluralidad de oferentes.
Ferrocarriles y factibilidades: avances y pendientes
La ministra indicó que actualmente se están adjudicando contratos para dejar varios proyectos en fase de factibilidad y que también se trabaja en la habilitación de corredores férreos existentes, con énfasis en rutas de pasajeros. En este contexto, mencionó avances como el Regiotram de Occidente, que ya alcanza un 33 % de ejecución, y el proyecto del tren de Zipaquirá, como parte de la estrategia de reactivación ferroviaria.
Concesiones que vencen y el debate sobre su futuro
Sobre las concesiones que están próximas a vencerse, incluida Devimed la que conecta Medellín–Rionegro–Guarne–El Retiro, Rojas señaló que el Gobierno actual difícilmente alcanzará a tomar decisiones de fondo sobre su continuidad.
En ese marco, planteó una reflexión estructural sobre el modelo concesionado. “Una concesión tiene sentido cuando hay grandes obras por construir. Para solo administrar y operar, el Estado podría hacerlo directamente”, sostuvo.
Asimismo dijo que reveló que el Gobierno viene trabajando en un modelo alternativo de gerencia pública vial, que incorpore patrimonios autónomos y permita traer recursos futuros al presente para financiar obras, con instrumentos financieros propios del Estado.
“La idea es dejarle al próximo gobierno una alternativa real. Muchas veces se dice que no hay opción distinta a la concesión. Nosotros queremos demostrar que sí la hay”, concluyó.