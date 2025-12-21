Entrevista | Las megaobras que alista Antioquia para 2026: habrá nuevas concesiones y extensión del Metro de Medellín

Hace unos días la Gobernación de Antioquia informó que adjudicó la mayor licitación del país para pavimentar vías por un valor superior a los $585.376 millones.
Por medio del mecanismo de estabilización, la Secretaría de Infraestructura Física intervendrá 29 tramos viales en todo el departamento, que incluyen vías secundarias y terciarias en 46 municipios.
Ante ese anuncio, Valora Analitik conversó con Luis Horacio Gallón Arango, secretario de infraestructura física de Antioquia, quien explicó el impacto de este proyecto para el departamento, la importancia del capital privado para la ejecución de las obras, las prioridades que tiene el sector y las grandes apuestas para los próximos años.
¿Qué retos enfrenta el departamento en materia de infraestructura física?
Nosotros en el departamento tenemos ocho vías 4G que ya se vienen terminando casi todas, tenemos dificultades en una que es Pacífico 1 en la que va al Suroeste.
Pero la apuesta es que con estas vías pavimentadas vamos a acercar los municipios a las vías de cuarta generación que nos llevan hacia los puertos en Urabá y hacia el aeropuerto José María Córdova.
A medida que vamos recortando longitud en transporte en logística vamos a disminuir costos y vamos a mejorar la productividad y la competitividad: productividad de las empresas y la competitividad del departamento.
Esto es muy importante porque en los últimos seis meses Antioquia es el departamento que más ha venido creciendo económicamente, en alianza con los municipios, el sector privado y los recursos de la gobernación de todas las fuentes, regalías, obras por impuestos, recursos propios, recursos del crédito. Estamos haciendo una gran apuesta para que todas las vías del departamento en un futuro cercano estén pavimentadas.
¿Cómo puede definir el respaldo del Gobierno Nacional al sector en Antioquia?
A nosotros no nos ha respaldado en nada, al contrario, tenían dos contratos en el túnel del Toyo que estaban a cargo de ellos y con el ritmo que iban se iba a terminar en el 2030 o 2032.
En el mes de diciembre del 2024 nos entregaron el primer contrato de ellos y nosotros avanzamos bien.
Esos dos proyectos para culminarlos tenían una necesidad de $855.000 millones, de los cuales nosotros en el gobierno departamental colocamos $514.000 millones y con el gobierno distrital nos juntamos para poder acometer esto, y está colocando $342.000 millones.
Con esto completamos los $855.000 millones y la buena noticia es que ya no se va a terminar en el 2030, sino con la apuesta de Antioquia la vamos a tener en funcionamiento en noviembre o diciembre del 2026.
Lo otro es que en Pacífico 1 es una obra a cargo de la ANI que necesita alrededor de $1,9 billones para terminarla y este gobierno no le ha colocado absolutamente nada.
Estamos esperando que llegue un gobierno nuevo que mire a Antioquia y a Colombia con mejores ojos, y podamos terminar esa infraestructura que viene siendo intervenida desde 2016 2017 y que todos los gobiernos han cumplido, menos este.
¿Qué papel juegan las alianzas público-privadas para la obras en Antioquia?
Nosotros tenemos unas alianzas público-privadas muy importantes. Una de ellas en la concesión Túnel de Aburrá Oriente, que es la que va a comunicar al Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás y de manera especial con el aeropuerto José María Córdoba.
Eso es una concesión de Antioquia que se le entregó a Odinsa y nosotros en agosto del año pasado firmamos el otrosí para colocar la doble calzada.
Se puso en funcionamiento en una sola calzada en el año 2019 y se creía que iban a pasar 30.000 vehículos en el año 2032; alcanzamos los 30.000 vehículos en el año 2023, por eso fue necesario hacer esa intervención. Eso se hace con recursos la mayoría privados, nosotros ampliamos el plazo y aspiramos a que en diciembre del 2027 tengamos en funcionamiento esa doble calzada.
Pero además de eso, estamos haciendo estudios y diseños de dos troncales que son muy importantes que van a ser apepeables, es decir, que la empresa privada va a jugar un papel importante en esta licitación y es una vía que viene entre el municipio de La Ceja y La Pintada.
Creemos que entre febrero y marzo del 2026 la sacamos a licitación.
También la empresa privada nos viene presentando iniciativas importantes que son, por ejemplo: El Cóndor nos presentó una vía que va desde el Alto Dolores que es en el Magdalena Medio y Maceo y nos lleve a Puerto Nare y a Puerto Vallarta. Con esto disminuimos alrededor de 50 km para ir desde Antioquia hacia la Ruta del Sol que nos comunica con el Distrito Capital y con la Costa Atlántica.
Otra que nos presentan es una que viene del área metropolitana del municipio de Caldas y nos lleve hacia el retiro en el Oriente, una especie de paralelo a la concesión, simplemente con 30 km antes de llegar a Medellín.
¿Cuál es el balance que puede presentar de este año y el impacto para las comunidades?
Es un balance muy positivo. Hemos venido haciendo unas rendiciones de cuentas en todas las subregiones y nosotros en estos dos años, en lo que le corresponde a la Secretaría de Infraestructura Física, hemos avanzado en alrededor del 75 % de las metas del plan de desarrollo, es decir, de los 1040 kilómetros.
Ya tenemos pavimentado 130 km y acabamos esta licitación de 634 km, faltando todavía dos años para terminarlo y ojalá cumplir esa meta de los 1040 km de vías pavimentadas para que Antioquia tenga mayor competitividad, pueda atraer más turistas.
Tenemos unas regiones demasiado lindas, pero las vías están en mal estado. Con esto vamos a acercar mucha más gente a este sector.
¿Cuáles son las prioridades del sector para el próximo año? ¿Qué nuevos proyectos están preparando?
Tenemos una apuesta muy grande que es el Metro de Medellín.
Cuando empezó hace 30 años, que se cumplió en este 2025, empezó en el municipio de Bello y ahí se quedó.
Hay unos municipios del Norte del Valle de Aburrá que han añorado que el Metro llegue hasta allá. El gobernador ya tiene vigencias futuras excepcionales por los próximos 29 años y la Asamblea aprobó el primer debate, falta el segundo para llevar este metro desde el municipio de Bello, pasando por Copacabana, Girardota y llegando a Barbosa. Son 29,8 km y lo va a lograr esta administración después de 30 años.
También unas apuestas con unos proyectos y unos corredores de valorización que aspiramos a que, entre enero y febrero, tengamos y estamos haciendo los estudios socioeconómicos y diseño para mirar dónde se puede hacer un derrame de valorización o donde no.
Y lo tercero es que como en Urabá se están construyendo los puertos, nosotros estamos acompañando a todas estas concesiones para tener unas mejores posibilidades de movilidad. Entre el Invías, los municipios, especialmente el distrito de Turbo y la gobernación, acompañándolos para que los puertos tengan esa posibilidad de tener unas buenas conexiones.
Lo otro es que Urabá es una región que nosotros ya tenemos en fase y estamos llevando a fase tres, la posibilidad de llevar un sistema de transporte masivo con buses eléctricos o a gas, de acuerdo con lo que dé el estudio, para comunicar esos municipios del Urabá antioqueño donde están conectando los puertos.
Pero también tenemos otros proyectos con placa huellas, que son las vías que van de los veredas a los cascos urbanos de los municipios, y en los corregimientos donde el plan de desarrollo especifica que vamos a hacer 500 km. Nosotros ya tenemos 160 km en ejecución y aspiramos que el próximo año cumplamos esa meta.