El gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, señaló que la compañía apostará por el comercio de gas natural licuado con el objetivo de aportar al abastecimiento de la demanda interna en Colombia.
Para ello habrá un nuevo proyecto de regasificación que estará ubicado en Copacabana (municipio al norte de Medellín). Según explicó el directivo, este punto es estratégico porque funcionará como la puerta de entrada de la compañía al negocio del gas importado, lo que marca el ingreso de la principal empresa pública de Antioquia al mercado de regasificación. De acuerdo con Maya, la infraestructura estaría lista a mediados de 2026.
“Vamos a poner una regasificadora que convertirá el gas en estado líquido a gaseoso e inyectarlo a la red. Esperamos tener este proyecto listo a mediados de 2026 y nos permitirá cubrir cerca de 25 % de nuestros clientes”, expresó en exclusiva para este medio.
El directivo añadió que la regasificadora cuenta con un contrato de suministro a cinco años, mediante el cual se importará el gas para luego regasificarlo e inyectarlo al sistema. La inversión del proyecto rondó en $300.000 millones.
Asimismo, el gerente de EPM reveló que la compañía ha sostenido conversaciones con al menos 10 empresas interesadas en iniciativas de regasificación.
“Lo que se resalta es que para todos ellos EPM es un actor relevante, porque en la medida en que participemos en estos proyectos, no como dueños, sino como compradores del gas, se le da viabilidad financiera a ese tipo de iniciativas”, afirmó.
De esta manera, al menos en el segmento de gas, EPM se perfila como un actor relevante en la cadena de compra del energético, facilitando la viabilidad de nuevos proyectos de regasificación. Al mismo tiempo, contará con una planta propia en Antioquia, lo que ratifica las proyecciones de la industria gasífera colombiana en materia de importaciones.
A esta iniciativa se suman otros proyectos impulsados por Ecopetrol, ubicados en Buenaventura (Valle del Cauca), Coveñas (Sucre) y Ballena (La Guajira); este último será desarrollado por Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB). Finalmente, espere este fin de semana la entrevista completa con el gerente de EPM.
