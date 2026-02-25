El equipo que cuesta menos que Luis Díaz y eliminó al Inter en la Champions League

La clasificación del FK Bodø/Glimt a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 tras eliminar al Inter de Milán marca una de las mayores brechas económicas superadas en la historia reciente del torneo. Según datos de Transfermarkt, la plantilla del club noruego está valorada en aproximadamente 57 millones de euros y la del Inter supera los 600 millones de euros. En términos proporcionales, el equipo italiano vale más de 10 veces el total del Bodø/Glimt.
La diferencia es mayor frente a los clubes más poderosos del continente. El Real Madrid tiene una plantilla cercana a los 1.400 millones de euros; el Manchester City ronda los 1.230 millones; el Arsenal supera los 1.330 millones; el Paris Saint-Germain está por encima de los 1.070 millones; y el Bayern Múnich se acerca a los 900 millones de euros.
Eso significa que el Bodø/Glimt representa apenas el 4 % del valor del Real Madrid y cerca del 5 % del Arsenal. Frente al PSG, equivale a poco más del 5 %. Incluso comparado con el Inter, su verdugo deportivo, su nómina no alcanza apenas el 10 % del valor del club italiano.
La comparación también es individual. El jugador más valioso del Bodø/Glimt es el delantero Kasper Høgh, tasado en cerca de 10 millones de euros. Patrick Berg, uno de sus referentes en el mediocampo, ronda los 6 millones.
En contraste, futbolistas como Erling Haaland superan los 180 millones de euros; Kylian Mbappé está en el rango de 180 millones; Bukayo Saka supera los 120 millones; Jamal Musiala ronda los 110 millones; y el guajiro Luis Díaz se encuentra en 75 millones de euros. Eso significa que un solo jugador de la élite europea puede duplicar o triplicar el valor total del once titular del club noruego.
La Champions League concentra a los clubes con mayores ingresos del mundo. Según reportes financieros oficiales, equipos como Real Madrid y Manchester City superan los 800 millones de euros anuales en facturación. El Inter de Milán está por encima de los 400 millones de euros por temporada. El Bodø/Glimt opera con un presupuesto que es apenas una fracción de esas cifras.
La liga noruega, donde compite el Bodø/Glimt, tiene ingresos por derechos de televisión y patrocinios muy inferiores a las cinco grandes ligas europeas. La Serie A italiana distribuye más de 1.000 millones de euros anuales en derechos audiovisuales. La Premier League supera ampliamente esa cifra. El mercado noruego no se acerca a esos niveles.
Otra proporción evidencia el impacto del resultado. El valor conjunto de Haaland y Mbappé supera los 350 millones de euros. Esa cifra es seis veces mayor que el valor total de la plantilla del Bodø/Glimt. Incluso jugadores de rotación en clubes como Arsenal o Bayern, con valores entre 20 y 30 millones de euros, equivalen a la mitad de la nómina del equipo noruego.
Una curiosidad relevante es demográfica. La ciudad de Bodø tiene cerca de 50.000 habitantes. Esa cifra es similar a la población de Villarreal, en España, cuyo club también protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo en 2006.
Equipos modestos que llegaron a octavos o más en Champions
Aunque el caso del Bodø/Glimt destaca por la magnitud de la diferencia económica, existen antecedentes de clubes con presupuestos limitados que alcanzaron fases decisivas del torneo.
El Apoel FC de Chipre llegó a cuartos de final en la temporada 2011/12 tras eliminar al Olympique Lyon. Competía en una liga con ingresos muy reducidos frente a los grandes mercados europeos.
El Villarreal español alcanzó semifinales en 2005/06 en su primera participación. Provenía de una ciudad de tamaño similar a Bodø y eliminó al Inter de Milán en su camino. También el FC Basel de Suiza avanzó a octavos en 2011/12 y logró victorias ante clubes con mayor valoración de mercado, incluido el Bayern.
El Celtic se clasificó a octavos en 2012/13 tras derrotar al Barcelona en fase de grupos, pese a competir en un entorno económico menor al de las grandes ligas. Atalanta alcanzó cuartos en 2019/20 después de iniciar con tres derrotas en fase de grupos. Su plantilla estaba lejos en valor de los principales favoritos.
Hoy las plantillas de los principales clubes superan los 1.000 millones de euros en valor de mercado. Que un equipo de 57 millones elimine a uno de más de 600 millones en una fase directa posiciona esta clasificación como una de las mayores brechas económicas superadas en la Champions League moderna.