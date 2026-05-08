Escándalo en el fútbol colombiano: Más denuncias por intento de amaño de partidos

El fútbol colombiano volvió a quedar bajo alerta por presuntos intentos de amaño de partidos en la Copa BetPlay. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que jugadores de Boca Juniors de Cali y Alianza Fútbol Club fueron contactados por una red que buscaba manipular el resultado y acciones específicas del partido entre ambos equipos.
La denuncia se conoció horas antes del compromiso organizado por la Dimayor. Según Acolfutpro, los futbolistas rechazaron las propuestas y reportaron inmediatamente la situación a la agremiación, que trasladó el caso a las autoridades competentes.
El hecho revive uno de los principales problemas que enfrenta el fútbol internacional: las apuestas ilegales y la manipulación de resultados deportivos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), las redes de amaño han aumentado su presencia en torneos locales y competencias de menor visibilidad en varios países.
En Colombia ya existían antecedentes recientes. Equipos como Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y Unión Magdalena estuvieron relacionados con denuncias y sospechas sobre posibles irregularidades en partidos del fútbol profesional.
Acolfutpro denunció intento de amaño en la Copa BetPlay
Acolfutpro aseguró que la red buscaba influir tanto en el marcador como en situaciones puntuales del encuentro entre Boca Juniors de Cali y Alianza. La asociación informó que los jugadores involucrados decidieron denunciar los contactos recibidos.
La entidad también notificó el caso a organismos como Fifpro y Fifpro América, además de autoridades colombianas encargadas de investigar delitos relacionados con corrupción y apuestas ilegales.
El amaño de partidos se convirtió en uno de los principales focos de vigilancia para FIFA, Conmebol y federaciones nacionales debido al crecimiento de las apuestas deportivas online. Según Statista, el mercado mundial de apuestas deportivas superó los US$95.000 millones en 2024.
El fútbol colombiano vuelve a enfrentar alertas por apuestas ilegales
La Dimayor no se había pronunciado oficialmente sobre el caso al cierre de esta edición. Sin embargo, la denuncia aumenta la presión sobre los sistemas de control en competencias locales.
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La FIFA ha reforzado en los últimos años programas de monitoreo de apuestas y capacitaciones dirigidas a futbolistas para detectar posibles redes de manipulación.
Acolfutpro pidió acciones rápidas para evitar que este tipo de prácticas afecten la integridad del torneo y la carrera de los jugadores. La organización destacó que la denuncia hecha por los propios futbolistas permitió activar las alertas antes del partido.