Escudería prepara su debut en la Fórmula 1 con patrocinio de América Móvil y su marca Claro

América Móvil, el principal operador de telecomunicaciones de América Latina, anunció oficialmente una alianza estratégica con el equipo debutante Cadillac de Fórmula 1 para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de la FIA.
Las marcas Telcel, Infinitum y Claro, pertenecientes al grupo, aparecerán como patrocinadores principales tanto en el paddock como en los activos técnicos del equipo, en lo que representa un despliegue de visibilidad sin precedentes para la compañía en el automovilismo internacional.
La compañía, que opera en más de 22 países de América Latina, Europa, Europa Central y Europa del Este, es la mayor por número de suscriptores móviles en la región, excluyendo a China e India. Con un total de más de 400 millones de accesos totales entre servicios móviles y fijos al cierre del primer trimestre de 2025. De estos, 324 millones corresponden a suscriptores inalámbricos y 78 millones a servicios de banda ancha fija y televisión paga.
Cadillac, respaldado por General Motors y TWG Motorsports, está en proceso de construir su estructura competitiva desde cero, operando desde sus tres centros técnicos en Fishers (Indiana), Charlotte (Carolina del Norte) y Silverstone (Reino Unido). Además, su arribo a la Fórmula1 2026 marcará la entrada de una escudería con ingeniería estadounidense reforzada por infraestructura europea en un deporte dominado históricamente por equipos europeos.
Los pilotos designados para liderar este proyecto son Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, con un total conjunto de más de 500 Grandes Premios disputados y más de 100 podios acumulados en sus carreras. La combinación de experiencia y conocimiento técnico que aportan estos pilotos busca consolidar una base competitiva sólida desde el primer momento de su participación en la categoría reina del automovilismo.
¿Cómo impacta este patrocinio en el crecimiento de América Móvil y en su audiencia?
La entrada de América Móvil al patrocinio de Cadillac se enmarca dentro de una estrategia más amplia de posicionamiento en la Fórmula 1, que es seguida por cientos de millones de aficionados en más de 200 países, con audiencias que superan a muchos ventos deportivos tradicionales aparte del fútbol.
Comparado con otros patrocinios de telecomunicaciones, América Móvil se une a un grupo selecto de operadores que han invertido en deportes de alto perfil, como Vodafone en la Fórmula 1 o Verizon en la NFL, aunque el enfoque de la empresa mexicana se diferencia por consolidar marcas propias en el automovilismo en lugar de patrocinar solo eventos regionales.
Para el equipo Cadillac, la incorporación de América Móvil representa un respaldo financiero y de marketing significativo en su temporada debut. Tyler Epp, responsable de estrategia comercial del equipo, destacó la importancia de contar con marcas con trayectoria en el automovilismo para conectar con aficionados existentes y atraer nuevas audiencias, especialmente en mercados emergentes de la F1.
América Móvil no solo es líder en América Latina, sino que también compite en mercados europeos, aunque con menor peso relativo. Sus operaciones conectan más de 40 millones de suscriptores en Colombia, cifra que supera el total de usuarios de operadores medianos en países de la región combinados.