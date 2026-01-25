¿Cuánto cuesta un carro de Fórmula 1 en 2026?: La revolución técnica que disparó los números

La Fórmula 1 afronta la temporada 2026 con una de las mayores revoluciones técnicas y económicas de su historia reciente, que redefine costos de construcción de los monoplazas y establece nuevas prioridades para motores, aerodinámica y el tope presupuestario que rige a los equipos.
En 2026, los carros tendrán unidad de potencia híbrida totalmente rediseñada, nuevas dimensiones y combustibles 100 % sostenibles, lo que altera estructuralmente el cálculo de costos frente a 2025, según medios especializados del sector motor.
Uno de los cambios centrales es la eliminación del MGU-H, la unidad de recuperación de energía térmica más compleja y costosa en los motores actuales. Para 2026 se mantendrá el V6 turbo de 1,6 litros, pero con potencia eléctrica aumentada hasta 350 kW, equivalente a más de 475 caballos de fuerza solo del sistema híbrido, acompañada por combustibles sintéticos. Estos sistemas están diseñados para conservar los más de 1.000 caballos de fuerza totales habituales en la categoría, pero con mayor eficiencia energética.
La normativa incorpora además aerodinámica activa, con alerones delantero y trasero que podrán cambiar su configuración en carrera para facilitar los adelantamientos. El peso mínimo de los autos bajará a 768 kg, unos 30 kg menos que en 2025, y las dimensiones se reducirán 20 centímetros entre ejes y 10 centímetros de ancho, de acuerdo con documentos técnicos divulgados por la FIA.
Desde la introducción del tope de gasto, los equipos han tenido que ajustar su modelo financiero. En 2025 el límite se ubicó en US$135 millones y para 2026 la FIA lo elevó a US$215 millones, reconociendo el impacto económico de la nueva generación de motores y sistemas electrónicos.
Costos de construcción de un monoplaza: Comparación 2025 vs 2026
En 2025, un carro de Fórmula 1 tenía un costo promedio de US$16 millones, con un rango entre US$12 y US$20 millones según el equipo y el nivel de desarrollo. Esa cifra incluía chasis, unidad de potencia y electrónica, pero no contemplaba consumibles como neumáticos y combustible, de acuerdo con reportes de la industria publicados por Forbes.
Para 2026 el escenario cambia. La eliminación del MGU-H podría reducir parte del costo directo del motor, pero el aumento de la potencia eléctrica, la llegada de biocombustibles y la aerodinámica activa exigen inversiones mayores en investigación y desarrollo. El nuevo motor híbrido dependerá más del software de gestión energética, baterías de mayor capacidad y sistemas de control más complejos.
Con esas variables, una estimación conservadora ubica el precio de un monoplaza 2026 entre US$18 y US$22 millones por unidad. El chasis de fibra de carbono mantendría un costo cercano a US$600.000, pero los gastos en simulación, túnel de viento y componentes activos crecerán de manera relevante. Para equipos de la mitad de la parrilla, este salto tecnológico puede representar un desafío financiero.
Otra modificación clave es que el desarrollo de la unidad de potencia quedará completamente integrado al esquema de control de costos. La FIA estableció que cada cambio estratégico de motor tendrá un valor de referencia cercano a US$1 millón para efectos del cap financiero, con el fin de evitar vacíos regulatorios que existían en años anteriores.
Costos operativos y presión del tope presupuestario en la Fórmula 1 2026
La construcción del carro de Fórmula 1 es solo una parte del gasto. Un fin de semana de gran premio implica costos recurrentes altos. Los neumáticos superan los US$35.000 por piloto en cada evento, a lo que se suman combustible, transporte de piezas y personal técnico. En 2026, el uso obligatorio de combustibles sintéticos añadirá nuevas pruebas de calibración y acuerdos con proveedores especializados.
Además, el tope de US$215 millones obliga a las escuderías a priorizar. Cada actualización aerodinámica, cada evolución del sistema híbrido y cada sesión extra en simulador compiten por el mismo presupuesto. Las escuderías grandes tienen ventaja en infraestructura previa, pero también enfrentan estructuras de costos más pesadas.
Una curiosidad del nuevo reglamento es que los autos serán más pequeños y ligeros que los actuales, algo que no ocurría desde 2014. La FIA busca monoplazas más ágiles y con menor dependencia del aire sucio, una tendencia que podría modificar el valor de ciertos componentes aerodinámicos frente a los últimos años.
¿Qué escuderías han presentado sus monoplazas 2026?
La pretemporada ya activó el calendario de revelaciones. Red Bull Racing y Racing Bulls presentaron sus carros el 15 de enero en Detroit, en un evento que marcó el regreso de Ford como socio técnico en las unidades de potencia. Haas mostró su VF-26 el 19 de enero con un concepto adaptado a las nuevas medidas del reglamento.
Audi realizó su lanzamiento en Berlín el 20 de enero, en su primer año completo como equipo oficial tras la transición desde Sauber. Ferrari y Alpine revelaron sus proyectos el 23 de enero, mientras que Mercedes y Williams programaron presentaciones para finales de enero e inicios de febrero.
Uno de los movimientos de mercadeo más llamativos será el de Cadillac, el equipo respaldado por General Motors, que eligió el 8 de febrero durante la Super Bowl para exhibir su monoplaza de pruebas. Aston Martin y McLaren cerrarán el ciclo el 9 de febrero, pocos días antes de los test de pretemporada.