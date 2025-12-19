Esperada obra en Bogotá superó el 75 % de avance: Descongestionará el tráfico en importante tramo de la ciudad

Continúan las obras en Bogotá y, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la intervención en la Avenida 68 avanza de manera sostenida, en particular con la construcción del nuevo puente de Venecia, estructura que conecta con la autopista Sur y que constituye uno de los componentes principales del grupo 1 de esta troncal.
La entidad confirmó que ya fue instalada la última viga metálica de la estructura principal del puente, hito que marca la culminación del izaje de las 15 piezas encargadas de soportar el tablero. Este cierre operativo permite iniciar una fase distinta: el ensamblaje definitivo del sistema metálico y el avance continuo en el proceso de fundición de placas.
El director del IDU, Orlando Molano, señaló que este momento resulta determinante porque garantiza la unión estructural previa al vaciado en concreto. A su juicio, los resultados permiten mantener la programación prevista: hasta la fecha se han fundido más de 600 metros cúbicos de placa, volumen que facilita acelerar las actividades en campo durante los próximos meses, en concordancia con las directrices del alcalde Carlos Fernando Galán orientadas a fortalecer la gestión operativa en obra pública.
El montaje final exigió maniobras coordinadas que incluyeron la instalación de dos vigas rectas y una curva sobre la Autopista Sur, específicamente en el eje 6 del costado sur. Para lograrlo fue necesaria la participación de más de 60 trabajadores especializados, entre soldadores, armadores, operadores de grúa, supervisores técnicos y personal encargado del control del tráfico. Las tareas se ejecutaron con dos grúas de alta capacidad, cada una con una potencia de levantamiento de 270 toneladas, equipo indispensable para manipular elementos estructurales de grandes dimensiones.
¿Cómo fue el componente de las vigas en el puente de Venecia?
Superada esta intervención, inició la conformación del tablero. El proceso arrancó con el vaciado de 160 metros cúbicos de concreto en el sector norte del puente y continuará de manera gradual durante las próximas semanas. Con el avance acumulado, el puente de Venecia alcanza un progreso del 71,68 %, cifra distante del 12 % reportado en enero de 2024, al comienzo de la administración actual.
Recomendado: Infraestructura Bogotá: Obras de la avenida 68 tienen un avance general del 59,82 %
El proyecto integra además otros componentes estructurales. Se han construido 12 y se completaron dos estribos y otros dos se encuentran en ejecución. De forma paralela, se instaló un total de 511 pilones, casi la totalidad requerida para el puente y una parte asociada a la ampliación proyectada en esta zona del corredor.
En una mirada general, el grupo 1 de la troncal registraba, con corte al 1.º de diciembre, un avance del 67,34 %. Ese indicador refleja una mejora sustancial frente al 39,91 % existente a inicios de 2024 y respalda la expectativa de mantener el ritmo constructivo durante los próximos meses.