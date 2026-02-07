De la Espriella y Cepeda tienen alto rechazo entre la población: zoom al negativo de los candidatos en Colombia

Si bien la más reciente encuesta de Atlas Intel confirma, con sus variables, la alta intención de voto de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, ambos arrastran un negativo importante.
La medición, financiada por Revista Semana, consultó presencialmente a 7.298 personas en el territorio nacional y les preguntó: “Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿a cuál de ellos rechazas más como posible presidente de Colombia?”.
El resultado general muestra que Iván Cepeda tiene el mayor rechazo con 43,9 % de las respuestas, mientras que el negativo de De la Espriella llega a 33,6 % que, aunque es alto, sigue por debajo del candidato de izquierda.
Otro dato para destacar es que el 22,5 % de las personas que contestaron esta pregunta rechaza a los dos candidatos por igual, lo que lleva a revisar cómo se mueve por edades, región y nivel de ingresos la percepción sobre estos dos candidatos.
Así se ve el rechazo de Cepeda y De la Espriella en encuesta Atlas
En términos globales, y en línea con la pregunta general, Iván Cepeda tiene el mayor rechazo, aunque con algunas sorpresas.
El negativo de Iván Cepeda supera el 50 % en varias lecturas. Por ejemplo, en Bogotá llega a 50,5 % (para De la Espriella es de 30,7 %) y en personas con ingresos superiores a $4 millones se ubica en 50,1 % (contra 37,3 % del abogado).
También, en el grupo etario entre los 35 y los 44 años el rechazo a Cepeda llega hasta 50,9 %, frente a un 28,6 % de De la Espriella.
El rechazo del candidato apoyado por el Gobierno Petro también supera al del abogado en prácticamente todos los segmentos. Los que únicos en lo que De la Espriella tiene una percepción negativa más alta es en dos regiones del país y dos grupos de edad específicos.
Se trata de la región pacífica donde el rechazo al abogado es de 44 % (Cepeda con 41,4 %), en el Caribe con 39,4 % (frente a 39,1 % del senador).
El abogado también pierde en los encuestados que se ubican entre 18 y 24 años, en los que no es bien recibido por el 40,2 % (33,9 % de Cepeda), y también en las personas entre 25 y 34 años, con un rechazo de 41,1 %, por encima del 36,8 % de Cepeda.
Consulte acá toda la encuesta de Atlas Intel sobre las elecciones presidenciales en Colombia.