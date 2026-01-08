Estos son los abonos más caros del fútbol colombiano para el primer semestre del 2026

Los cinco equipos con mayor convocatoria en el fútbol colombiano ya publicaron los precios de sus abonos para el primer semestre de 2026. Millonarios, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla fijaron valores que van desde $299.900 hasta $1.819.000, según tribuna, condición del abonado y beneficios incluidos.
La diferencia entre el abono más económico y el más costoso supera el 500 %, un dato que vuelve a poner el foco en la relación entre precio, calendario y resultados deportivos.
El contexto competitivo marca una parte de la discusión. Junior, actual campeón de Liga, y Santa Fe jugarán la Copa Libertadores. Nacional, América y Millonarios disputarán la Copa Sudamericana. Esa diferencia internacional, junto con el número de partidos incluidos, explica parte de la variación de precios, pero no ha evitado la polémica entre los hinchas.
Los clubes mantienen esquemas de descuentos para abonados antiguos y valores más altos para nuevos compradores. En algunos casos se suman cargos por servicio o impuestos. El abono sigue siendo una herramienta clave de caja para los equipos colombianos, en una liga donde la taquilla por partido es inestable y los ingresos comerciales no son homogéneos.
El análisis de precios deja ver dos estrategias claras: clubes que priorizan volumen y acceso, y otros que apuntan a ingresos altos por localidades premium. Esa diferencia se refleja en la reacción del público y en el debate que se instaló en redes sociales tras los anuncios oficiales.
Los abonos más caros del fútbol colombiano en 2026-I
Atlético Nacional lidera el ranking de los abonos más costosos. Su platea tiene un valor de $1.819.000 para abonados nuevos, sin incluir el cargo adicional de servicio e IVA. Para abonados del semestre anterior, el valor base es de $1.605.000. Las tribunas occidentales superan el millón de pesos, mientras que oriental alta se ubica cerca de $686.000 para nuevos.
Millonarios aparece en el mismo rango alto. Su abono más caro, en occidental central, llega a $1.559.250 para nuevos abonados, mientras que los antiguos pagan $1.126.125, antes del 5 % adicional por servicio. La estructura de precios del embajador se apoya en descuentos agresivos para fidelizar, pero los valores finales siguen siendo de los más elevados del país.
Santa Fe, pese a no tener el abono más costoso, concentra buena parte de la inconformidad de los hinchas. Sus abonos en occidental platea cuestan $1.289.000 para nuevos y $1.137.000 para antiguos, e incluyen nueve partidos de Liga y la final de la Superliga. En redes sociales, seguidores cardenales cuestionaron el incremento frente a semestres anteriores y el costo por partido, incluso con participación en Copa Libertadores.
Junior, campeón vigente, fijó su abono más alto en $1.400.000 en occidental. El paquete incluye 10 partidos de Liga en el estadio Romelio Martínez y tres encuentros de Copa Libertadores en Cartagena, un punto clave para entender el precio. En términos de costo por partido, Junior queda por debajo de Nacional y Millonarios en sus localidades premium.
Los abonos más económicos y la apuesta por volumen
En el extremo opuesto aparece América de Cali, que ofrece el abono más barato del mercado entre los grandes. La tribuna sur cuesta $299.900 para abonados antiguos y $349.900 para nuevos. Además, el club mantiene la categoría “Americanito”, con precios desde $180.000, una estrategia orientada a público infantil y familiar.
Atlético Nacional también presenta una opción de bajo costo en norte y sur, desde $360.000 para antiguos y $408.000 para nuevos, aunque a ese valor se le suman cargos adicionales. Millonarios ofrece su entrada más económica en lateral sur, desde $375.375 para antiguos y $519.750 para nuevos, con descuento incluido.
Como comparación, la diferencia entre el abono más barato de América y la platea de Nacional es de $1,5 millones. Incluso dentro de un mismo club, el salto entre tribunas puede superar el 300 %, lo que evidencia una fuerte segmentación del público.
Una curiosidad del semestre es que Santa Fe es el único club que incluye una final nacional en el abono, mientras que Junior es el único que garantiza partidos internacionales fuera de su ciudad. Ninguno de los equipos que jugarán Sudamericana incluyó partidos continentales en su plan base.
Las reacciones de los hinchas han sido dispares. En América y Junior, buena parte del público destacó el valor por partido. Por su parte, en Santa Fe y Millonarios se evidenciaron críticas por precios considerados altos frente al rendimiento reciente de ambos equipos.
Lo cierto es que en este primer semestre de 2026, el abono vuelve a ser un termómetro económico del fútbol colombiano y medirá la capacidad de pago de los hinchas frente a las expectativas deportivas y la estrategia financiera de cada club.