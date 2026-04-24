Real Madrid y Barcelona lideran ranking de los 50 clubes más valiosos del mundo

Real Madrid y Barcelona consolidan su dominio económico en el fútbol mundial con un valor conjunto cercano a los US$14.000 millones, según el más reciente ranking de Sportico. Los dos clubes españoles encabezan la clasificación de los 50 equipos más valiosos del planeta, en un mercado que ya alcanza los US$95.500 millones.
El club madrileño ocupa el primer lugar con una valoración de US$7.700 millones, mientras que el equipo catalán se ubica segundo con US$6.650 millones. Ambos son los únicos que superaron los US$1.000 millones de en ingresos durante la temporada 2024/2025, una cifra que marca distancia frente a otros competidores.
El tercer puesto es para el Manchester United, con US$6.470 millones, pese a no ganar la Premier League desde 2013. En el cuarto lugar aparece el Bayern Múnich con US$5.780 millones, seguido por Liverpool con US$5.740 millones, lo que confirma la fuerte presencia europea en la élite financiera del fútbol.
En total, los 50 clubes más valiosos del mundo incrementaron su valor en 11 % frente al año anterior, el mayor crecimiento desde que Sportico realiza esta medición. Sin embargo, el ritmo de valorización sigue por debajo de otras ligas deportivas como la Fórmula 1 (48 %) y la NFL y la NBA (20 % cada una).
Real Madrid y Barcelona lideran ingresos y valorización
El liderazgo de Real Madrid y Barcelona no solo se explica por su historia deportiva, sino por su capacidad de generar ingresos. Ambos clubes superaron la barrera de los US$1.000 millones en la última temporada, impulsados por derechos de televisión, patrocinios y explotación comercial de marca.
Este desempeño los mantiene como las únicas instituciones del fútbol dentro del grupo de los 40 equipos deportivos más valiosos del mundo. En ese listado predominan las franquicias de la NFL y la NBA, con 25 y 8 equipos respectivamente, lo que evidencia la brecha estructural entre el fútbol y las ligas estadounidenses.
El top 10 lo completan equipos como Manchester City (US$5.700 millones), Arsenal (US$5.430 millones) y Paris Saint-Germain (US$5.000 millones), este último impulsado por su reciente título en la UEFA Champions League. A pesar de estos avances, ninguno logra acercarse a los niveles de valorización de los clubes españoles.
Premier League domina en cantidad de clubes del ranking
Aunque España lidera en la cima, la Premier League inglesa es la liga con mayor representación dentro del ranking. En total, 16 clubes ingleses figuran entre los 50 más valiosos, frente a 14 en 2025 y 9 en 2024, lo que refleja su crecimiento sostenido.
Este aumento se da incluso en un contexto donde los clubes ingleses reportaron pérdidas cercanas a 900 millones de euros en la última temporada. Aun así, el atractivo comercial, los contratos televisivos y la inversión extranjera mantienen su valorización en alza.
Por fuera de Europa, la Major League Soccer (MLS) gana terreno con 18 equipos en el ranking. El caso más destacado es Inter Miami, que alcanza una valoración de US$1.450 millones, impulsado por la llegada de Lionel Messi y el crecimiento del mercado estadounidense.
El valor mínimo para ingresar al top 50 se ubicó en US$675 millones, un aumento de 23 % en los últimos dos años. Este dato refleja la expansión económica del fútbol como industria, con mayor participación de fondos de inversión y capital internacional.
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En este escenario, Real Madrid y Barcelona no solo lideran el negocio, sino que amplían la brecha frente a sus competidores en un mercado cada vez más globalizado y competitivo.