Los 20 clubes más valiosos del mundo: Real Madrid manda y la Premier League domina el ranking

El Real Madrid lidera el ranking de plantillas más valiosas del fútbol europeo con 1.463 millones de euros y se mantiene como el club con mayor valor de mercado del ‘Viejo Continente’ y del planeta, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt.
El Arsenal ocupa el segundo lugar con 1.433 millones y el Manchester City completa el podio con 1.348 millones. Los cinco primeros puestos los cierran Paris Saint-Germain y Chelsea, ambos por encima de los 1.290 millones de euros, lo que confirma la concentración del valor en pocos clubes.
La clasificación muestra que nueve clubes superan los 1.000 millones de euros en valor de plantilla. Tras el top cinco aparece el Barcelona con 1.220 millones de euros, mientras Liverpool y Bayern Múnich se ubican en más de 1.000 millones. Tottenham cierra ese bloque, en un contexto donde las ligas inglesa y española concentran la mayor parte del valor futbolístico en el mundo.
A partir de la décima posición, el salto económico es enorme. El Manchester United registra 791 millones de euros, lo que marca una diferencia clara frente al grupo líder. Inter de Milán y Newcastle se acercan a los 700 millones, mientras Juventus y Atlético de Madrid rondan los 660 millones. Más abajo, clubes como Nottingham Forest, Brighton, Aston Villa, Borussia Dortmund, AC Milán y Napoli conforman el grupo que se mantiene entre 500 y 600 millones.
Real Madrid, Arsenal y Manchester City: El valor deportivo también se mide en cifras
Transfermarkt señala que el Real Madrid no solo lidera el listado colectivo, sino también el individual. Kylian Mbappé está valorado en 200 millones de euros y suma 29 goles y cinco asistencias en 24 partidos recientes, lo que sostiene su posición entre los futbolistas más valiosos del mundo. En el club español también destacan Jude Bellingham con 160 millones, Vinicius Jr. con 150 millones y Federico Valverde con 120 millones. Aunque algunos jugadores han tenido devaluaciones puntuales, el conjunto mantiene el valor total más alto.
En el Arsenal, el valor acumulado se sostiene en figuras jóvenes con proyección. Bukayo Saka está valorado en 130 millones de euros y Declan Rice en 120 millones. Por su parte, el francés William Saliba alcanza 90 millones y se ubica entre los defensores más valorados del planeta, acompañado por jugadores que superan ampliamente los 70 millones.
El Manchester City, que alcanzó a ser el equipo más valioso del mundo, hoy comparte cifra con el PSG alrededor de los 1.190 millones, aunque presenta caídas recientes en algunos jugadores. Erling Haaland mantiene los 200 millones de valoración, pero otros referentes han registrado descensos en su cotización. Aun así, sigue dentro del top tres mundial.
Premier League y LaLiga concentran el mayor valor del fútbol mundial
La Premier League confirma su dominio económico con más de la mitad de los clubes del top veinte, incluidos equipos que no pertenecen al tradicional ‘big six’, como Brighton, Aston Villa y Nottingham Forest. LaLiga mantiene presencia sólida con Real Madrid y Barcelona, ambos entre los más valorados del mundo.
Otro dato relevante es el movimiento reciente de PSG, Chelsea y Barcelona, que lograron aumentos de valoración frente a caídas colectivas como la del Liverpool, que perdió 110 millones en la última actualización de Transfermarkt y quedó en 1.040 millones.
La clasificación no solo mide talento deportivo, sino la capacidad de inversión, la edad promedio de las plantillas y el potencial de revalorización. Transfermarkt concluye que el fútbol de élite continúa ampliando su diferencia económica, incluso frente a clubes que compiten de forma constante en torneos internacionales.