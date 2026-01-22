Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich son los equipos con mayores ingresos en el mundo

El negocio del fútbol volvió a romper sus propios récords. La edición 2026 de la Deloitte Football Money League reveló que los 20 clubes con mayores ingresos del planeta generaron en conjunto 12.400 millones de euros durante 2025, un crecimiento anual del 11 %, la cifra más alta en los 29 años de historia del informe.
En la cima se mantiene el Real Madrid, que superó por segundo año consecutivo la barrera de los 1.000 millones de euros en ingresos. El club español reportó 1.161 millones de euros, impulsados por el crecimiento de sus ingresos comerciales y por la operación completa del estadio Santiago Bernabéu, que ya funciona como activo financiero permanente.
El Barcelona volvió al segundo lugar del ranking con 974,8 millones de euros, registrando uno de los mayores saltos del top 20, con un crecimiento del 27 % frente al año anterior. El club catalán regresó al podio financiero por primera vez en cinco años, en un contexto de ajuste económico y mayor control del gasto.
El tercer puesto fue para el Bayern de Múnich, actual club del colombiano Luis Díaz, con 860,6 millones de euros. El equipo alemán completó el podio por delante del Paris Saint-Germain y del Liverpool, consolidándose como el club con mayor estabilidad financiera de la Bundesliga.
Real Madrid y Barcelona dominan, pero la Premier sigue mandando
Aunque solo dos clubes españoles aparecen en el top cinco, LaLiga coloca tres equipos en el top 20, con el Atlético de Madrid en el puesto 13. Sin embargo, el verdadero dominio estructural sigue siendo inglés: nueve clubes de la Premier League figuran entre los 20 con mayores ingresos del mundo, casi la mitad del ranking.
Liverpool fue el club inglés mejor posicionado, con 836,1 millones de euros, logrando el mejor resultado histórico para un equipo de la Premier en la Money League. Arsenal lo siguió con 821,7 millones, mientras que el Manchester City cayó del segundo al sexto puesto, con 829,3 millones, siendo el único club del top 20 con ingresos a la baja frente al año anterior (-1%).
Más pronunciada fue la caída del Manchester United, que descendió hasta la octava posición con 793,1 millones de euros, su peor registro histórico en este ranking. Según Deloitte, su ausencia de competiciones europeas y eliminaciones tempranas en torneos locales afectaron directamente su flujo de ingresos.
Ingresos récord y un crecimiento que no depende solo del juego
El informe muestra que el negocio del fútbol de élite depende cada vez menos de los resultados deportivos. En 2025, los ingresos comerciales sumaron 5.300 millones de euros, superando a los derechos de transmisión (4.700 millones) y a los ingresos por día de partido (2.400 millones).
Una de las mayores sorpresas del ranking fue el Stuttgart, que registró el crecimiento más alto del top 20, con un aumento del 79 %, seguido por Aston Villa (+45%) e Inter de Milán (+37%). Estos casos reflejan cómo la clasificación deportiva, la gestión de marca y el acceso a torneos internacionales impactan directamente en las finanzas.
Lo del Real Madrid es especial, siendo el único club del mundo que ha superado los 1.000 millones de euros en ingresos durante dos temporadas consecutivas, incluso sin haber ganado todos los títulos principales en ese periodo, según cifras de Deloitte.
Ranking Deloitte Football Money League 2026 – Top 20 (ingresos 2025 en euros)
- Real Madrid – 1.161 millones
- Barcelona – 974,8 millones
- Bayern Múnich – 860,6 millones
- Paris Saint-Germain – 837 millones
- Liverpool – 836,1 millones
- Manchester City – 829,3 millones
- Arsenal – 821,7 millones
- Manchester United – 793,1 millones
- Tottenham Hotspur – 672,6 millones
- Chelsea – 584,1 millones
- Inter de Milán – 537,5 millones
- Borussia Dortmund – 531,3 millones
- Atlético de Madrid – 454,5 millones
- Aston Villa – 450,2 millones
Recomendado: Ningún deporte paga como el fútbol: Cristiano Ronaldo y Messi siguen disparando sus ingresos
- AC Milan – 410,4 millones
- Juventus – 401,7 millones
- Newcastle United – 398,4 millones
- VfB Stuttgart – 296,3 millones
- Benfica – 283,4 millones
- West Ham United – 276 millones