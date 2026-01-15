Ningún deporte paga como el fútbol: Cristiano Ronaldo y Messi siguen disparando sus ingresos

Cristiano Ronaldo volvió a ocupar el primer lugar entre los deportistas con mayores ingresos del planeta en 2025. De acuerdo con el ranking elaborado por Sportico, el delantero portugués alcanzó US$260 millones, producto de US$200 millones de salario en el Al-Nassr de Arabia Saudita y US$60 millones por patrocinios y negocios personales. La cifra duplica lo recibido por Lionel Messi, ubicado tercero entre los deportistas y segundo entre los futbolistas con US$130 millones.
El listado de Sportico reúne a los 100 deportistas mejor pagados del mundo, quienes sumaron más de US$6.000 millones en ingresos totales durante 2025. El estudio combina salario, premios deportivos y contratos comerciales. El fútbol es el deporte con mayor presencia dentro del top 100, con 13 representantes, aunque solo tres lograron ubicarse dentro de los diez primeros lugares generales.
Karim Benzema es el tercer futbolista mejor ubicado y aparece séptimo en la clasificación global con US$115 millones. Más atrás se encuentran Kylian Mbappé con US$95 millones y Erling Haaland con US$77,9 millones, lo que confirma que las ligas de Arabia Saudita, Europa y Estados Unidos concentran los contratos más altos del mercado.
Una curiosidad del informe es la diferencia entre salario y patrocinios. En el caso de Messi, los ingresos comerciales (US$70 millones) superan a su sueldo deportivo (US$60 millones), mientras que Ronaldo mantiene el modelo opuesto con un contrato salarial récord. Según Sportico, el portugués lidera el ranking por tercer año consecutivo, algo que ningún otro futbolista ha logrado en la última década.
Los futbolistas con mayores ingresos en 2025
El reporte permite establecer el siguiente orden entre los jugadores de fútbol mejor pagados del mundo:
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – US$260 millones
- Lionel Messi (Inter Miami) – US$130 millones
- Karim Benzema (Al-Ittihad)– US$115 millones
- Kylian Mbappé (Real Madrid) – US$95 millones
- Erling Haaland (Manchester City) – US$77,9 millones
- Neymar (Santos FC)– US$60 millones
- Vinícius Júnior (Real Madrid)– US$58 millones
- Mohamed Salah (Liverpool) – US$54 millones
- Riyad Mahrez (Al-Ahli Saudí )– US$53,5 millones
- Sadio Mané (Al Nassr) – US$50 millones
- Harry Kane (Bayern Múnich)– US$43,4 millones
- Jude Bellingham (Real Madrid) – US$39,5 millones
- Robert Lewandowski (FC Barcelona) – US$38 millones
La comparación con años anteriores muestra un cambio de centro económico. En 2021 la mayoría de los contratos más altos estaban en Europa, mientras que en 2025 Arabia Saudita y la MLS concentran a cuatro de los cinco primeros.
Top de deportistas mejor pagados en 2025
Aunque el fútbol paga los mejores sueldos y genera más ingresos, el ranking general evidencia la competencia con otras disciplinas. El boxeador ‘Canelo’ Álvarez se ubicó segundo del mundo con US$137 millones, por encima de Messi. Mientras tanto, el deporte estadounidense domina la parte alta con figuras de la MLB y la NBA.
Los 10 deportistas mejor pagados de 2025 fueron:
- Cristiano Ronaldo (fútbol) – US$260 millones
- Canelo Álvarez (boxeo) – US$137 millones
- Lionel Messi (fútbol) – US$130 millones
- Juan Soto (béisbol) – US$129,2 millones
- LeBron James (baloncesto) – US$128,7 millones
- Karim Benzema (fútbol) – US$115 millones
- Stephen Curry (baloncesto) – US$105,4 millones
- Shohei Ohtani (béisbol) – US$102,5 millones
- Kevin Durant (baloncesto) – US$100,8 millones
- Jon Rahm (golf) – US$100,7 millones
Recomendado: Si Cristiano Ronaldo fuera una empresa en Colombia se metería al top 30 por utilidades
El informe también revela que ninguna mujer aparece dentro de los primeros 100 lugares; la mejor ubicada fue Coco Gauff con US$31 millones. En Fórmula 1, Lewis Hamilton alcanzó US$100 millones y Max Verstappen US$83 millones, cifras inferiores a las de los principales futbolistas.