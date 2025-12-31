Exportaciones mineras representaron 21,5 % de las ventas de Colombia al exterior; los precios del oro jalonaron al mercado interno

Con base en el más reciente reporte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre enero y octubre de 2025 el valor de las exportaciones mineras se ubicó en cerca de US$8.934 millones FOB (free on board o libre a bordo). Esta cifra representó 21,5 % del total de las ventas de Colombia en el exterior durante ese mismo periodo.
Si se compara este dato con el del mismo lapso de 2024, se registró una disminución de 9,2 %, lo que se traduce en una caída de US$908 millones FOB. Por otra parte, entre los principales productos y subproductos del sector que fueron exportados están el oro, con 40 %; el carbón térmico (34,6 %); y el coque (8,2 %); este último es un producto elaborado a partir del carbón metalúrgico.
La cantidad exportada de los nueve principales productos del sector se ubicó en 41,3 millones de toneladas, lo que representó 54,7 % de la cantidad total que vendió Colombia en el exterior.
Ocupación laboral en el sector minero
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicaron que, de enero a octubre de 2025, las actividades económicas relacionadas con la explotación de minas y canteras, sin incluir los hidrocarburos, registraron 260.000 personas ocupadas, lo que representó un incremento de poco más de 16.900 empleos en la variación interanual, equivalente a un alza de 7 %.
Los departamentos que concentraron la mayor generación de empleo fueron Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó y Caldas.
Imagen: ANM
La actividad que generó la mayor ocupación fue la extracción de oro y metales preciosos, seguida por la extracción de carbón, y posteriormente, la de piedra, arena y arcillas. La ANM determinó que el incremento de los ocupados, especialmente en las actividades de extracción de oro, obedece a un aumento de la actividad minera en todas sus escalas, impulsado por los precios históricos que este metal ha registrado en el mercado internacional en 2025.
Lo anterior se evidenció en que el oro superó US$4.400 la onza, impulsado por la reducción de la tasa de interés en EE. UU. y por su uso como activo refugio. El precio mencionado significó un récord en la cotización del metal, con niveles históricos que no se observaban desde 1979.
