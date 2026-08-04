Factoring gana terreno como alternativa de financiación para empresas; KLYM by Coval registra importante crecimiento

Las empresas colombianas continúan buscando alternativas para fortalecer su capital de trabajo y acceder a liquidez con la rapidez de sus negocios. Una de las alternativas que más posicionamiento ha ganado es el factoring.
A través de la venta de sus facturas, las compañías pueden anticipar el pago de sus cuentas por cobrar y convertirlas en recursos de manera inmediata, lo que se traduce en un potencial para múltiples sectores.
Uno de los actores de este ecosistema de factoring es KLYM by Coval, que registró un crecimiento de 25 % en nuevos clientes y de 26 % en volumen negociado durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.
Según reveló la compañía, su desempeño estuvo impulsado por una mayor demanda de soluciones financieras flexibles que permiten a las compañías obtener recursos sin afectar su capacidad de endeudamiento tradicional.
En particular, el negocio de factoring se consolidó como el principal motor de crecimiento de la compañía. Este segmento registró un crecimiento cercano al 50 % tanto en número de clientes como en montos desembolsados durante el primer semestre de 2026.
Daniela Torres Sáenz, country manager de KLYM by Coval en Colombia, destacó que este mecanismo “se ha convertido en una herramienta estratégica porque permite transformar ventas ya realizadas en liquidez inmediata para pagar proveedores, adquirir inventarios, atender obligaciones operativas o responder con mayor agilidad a las necesidades del negocio, sin recurrir a nuevos esquemas de endeudamiento financiero”.
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Otros resultados de KLYM en el semestre
La fintech también indicó que su crecimiento refleja una mayor penetración en sectores estratégicos para la economía nacional. Actualmente, el 37 % de la cartera de clientes activos corresponde a la industria manufacturera, mientras que otro 18 % viene de empresas del comercio al por mayor y al por menor.
Según se explicó, estas actividades suelen requerir altos niveles de capital de trabajo debido a sus ciclos de producción, manejo de inventarios y plazos de pago, lo que refuerza la necesidad de encontrar nuevas alternativas para conseguir recursos.
“Cada vez más empresas están entendiendo que la liquidez no depende únicamente del acceso al crédito tradicional. Existen activos comerciales, como las facturas, las órdenes de compra y los contratos, que pueden convertirse en recursos inmediatos para operar con mayor tranquilidad y aprovechar nuevas oportunidades de negocio”, agregó Torres.
Este desempeño en Colombia se apalanca además en el fortalecimiento regional de Coval, casa matriz de KLYM by Coval, que recientemente recibió una mejora en su clasificación de riesgo por parte de Humphreys Clasificadora de Riesgo, pasando de Nivel 2/BBB+ a Nivel 1/A-, con perspectiva estable.
La mejora tiene en cuenta el crecimiento sostenido de la organización, el fortalecimiento de su capacidad financiera, la diversificación de sus fuentes de financiamiento y la consolidación de sus operaciones en Chile, Perú y Colombia.
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