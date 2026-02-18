¿Falcao sí le generó ganancias a Millonarios?: Esto les pagarán a los accionistas

El regreso de Radamel Falcao García no solo movió la conversación deportiva en Colombia y emociones en la hinchada de Millonarios. También tuvo impacto directo en las finanzas del club embajador, que en 2024 capitalizó el efecto comercial del ‘Tigre’ y lo reflejó en su balance anual.
La llegada del delantero coincidió con el segundo semestre de mayor venta de abonos en la historia reciente de la institución, según cifras reveladas por Azul & Blanco Millonarios FC S.A., la sociedad que administra el equipo. El impulso en taquilla y mercadeo se convirtió en ingresos efectivos dentro del ejercicio contable.
En un contexto donde varios equipos del fútbol colombiano enfrentan márgenes ajustados o pérdidas, Millonarios cerró el año con utilidades y distribución de dividendos. El resultado financiero marca una importante diferencia dentro del FPC.
El informe aprobado por la Asamblea de Accionistas muestra que el resultado antes de impuestos alcanzó $27.454 millones. Tras aplicar impuesto de renta corriente y diferido, la utilidad neta se ubicó en $17.013 millones.
Millonarios ganó $17.013 millones en 2024 tras el impulso comercial del “efecto Falcao”
El resultado neto de $17.013 millones confirma que el club azul no solo logró aumentar ingresos, sino también mantener control sobre su estructura de costos y obligaciones tributarias. La diferencia entre la utilidad antes de impuestos y la utilidad final supera los $10.000 millones, lo que evidencia el peso de la carga fiscal en el ejercicio.
Para dimensionar la cifra: los $17.013 millones superan el presupuesto anual de operación de varios clubes medianos del fútbol colombiano. No todos los equipos del FPC registran ganancias de dos dígitos en miles de millones en un mismo año.
El impacto comercial del fichaje de Falcao fue clave. Más abonos vendidos significaron flujo anticipado de caja, más hinchas embajadores en el estadio y activaciones de patrocinio con mayor exposición. En el negocio del fútbol, un jugador de alto perfil como el ‘Tigre’ puede convertirse en un activo financiero, no solo deportivo.
Cómo se repartirán las utilidades de Millonarios en 2024
La Asamblea aprobó destinar el 10 % de la utilidad neta a reserva legal. Eso equivale a $1.701 millones que fortalecerán el patrimonio de la sociedad, en cumplimiento de la normativa corporativa colombiana.
El monto restante, $15.311 millones, quedará a disposición de los accionistas. La decisión confirma que el club no solo generó excedente, sino que tiene capacidad para distribuir dividendos.
Llama la atención que el resultado antes de impuestos de $27.454 millones representa uno de los registros más altos reportados por el club en los últimos años, consolidando un modelo de gestión que combina ingresos deportivos, comerciales y control financiero.
Recomendado: Hay revolcón directivo en Millonarios: Estos serán algunos de los cambios
En un sector donde los resultados en la cancha suelen impactar los balances, Millonarios logró que una decisión estratégica en el mercado de fichajes coincidiera con un cierre contable positivo. En 2024, el “efecto Falcao” se midió en taquilla, en caja y en $17.013 millones de utilidad neta.