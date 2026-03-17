Fallo histórico entrega la Copa Africana de Naciones a Marruecos y se la quita a Senegal

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró oficialmente el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones (Afcon) 2025 como 3‑0 a favor de Marruecos, al considerar que la selección de Senegal incurrió en incomparecencia durante el partido disputado el 18 de enero en Rabat (Marruecos). La decisión se tomó tras una apelación de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), amparada en el Artículo 84 del reglamento del torneo.
Ese fallo revoca el resultado deportivo original, en el que Senegal había vencido 1‑0 en la prórroga con un gol de Pape Gueye y se había proclamado campeón por segunda vez en su historia.
La CAF explicó que la protesta de Marruecos fue “admisible en forma y fue estimada”, y que la conducta de Senegal al abandonar temporalmente el campo infringió los artículos 82 y 84 del reglamento, lo que llevó a considerar la final como pérdida por incomparecencia para la selección senegalesa.
La final había sido suspendida durante más de 15 minutos después de que Senegal abandonara el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral relacionada con un penalti señalado a favor de Marruecos en tiempo de descuento de la primera mitad.
Hechos clave de la final y apelación
- El partido se jugó en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat ante más de 66.000 espectadores.
- Senegal dominó el marcador 1‑0 tras un gol en la prórroga que había definido el título inicialmente.
- La protesta se originó por un penalti concedido tras revisión del VAR, que generó el retiro momentáneo de los jugadores senegaleses del campo en desacuerdo con la decisión arbitral.
- Tras el regreso al campo, el penal fue fallado por Brahim Díaz, y el partido continuó hasta la prórroga.
La decisión de la CAF no solo modifica el resultado del partido, sino que pone en los libros oficiales el triunfo de Marruecos por 3‑0, aunque el marcador deportivo original había sido 1‑0 para Senegal.
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La CAF aplicó un criterio administrativo sobre el código interno del torneo, lo que puede diferir de cómo se manejan casos similares en organizaciones como la FIFA o la UEFA, donde las decisiones deportivas rara vez se anulan por protestas post partido sin evidencias de manipulación directa del resultado. Senegal podrá apelar esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), lo que deja abierta la posibilidad de cambios futuros en el título oficial.