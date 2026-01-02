Así pagan los grandes torneos continentales de fútbol en el mundo: La Copa Africana en los primeros puestos

La Copa Africana de Naciones se consolida como uno de los torneos continentales con mayores premios económicos del fútbol de selecciones. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó que el certamen repartirá US$32 millones entre las selecciones participantes.
El campeón recibirá US$7 millones, el subcampeón US$4 millones y los semifinalistas US$2,5 millones cada uno, según cifras oficiales divulgadas por la CAF.
El formato económico incluye estímulos desde la fase de grupos. Los equipos que lleguen a cuartos de final obtendrán US$1,3 millones cada uno y los eliminados en octavos recibirán US$800.000. Incluso las selecciones sin avance obtienen ingresos: los mejores terceros recibirán US$700.000 y los últimos de grupo asegurarán US$500.000. En el mejor escenario, un campeón africano puede alcanzar hasta US$11,6 millones en acumulado de premios.
La fase de octavos de final de la Copa Africana de Naciones está programada entre el 3 y el 6 de enero, con enfrentamientos que definirán los cuartos de final. Los duelos confirmados son: Senegal vs. Sudán, Malí vs. Túnez, Marruecos vs. Tanzania, Sudáfrica vs. Camerún, Egipto vs. Benin, Nigeria vs. Mozambique, Argelia vs. República Democrática del Congo, y Costa de Marfil vs. Burkina Faso.
Con estas cifras, la Copa Africana deja atrás a otros torneos continentales en distribución de recursos, pero sigue por debajo de la Eurocopa y de la Copa América, que en sus últimas ediciones incrementaron significativamente sus bolsas de premios.
La Copa Africana supera a Asia, Concacaf y Oceanía; pero la Copa América y la Eurocopa reparten más dinero
En comparación directa, la Copa Africana está por encima de la Copa Asiática, donde el campeón recibe US$5 millones, el subcampeón US$3 millones y los semifinalistas US$1 millón cada uno, con bonos de participación de US$200.000 por selección.
También supera a la Copa Oro de la Concacaf, donde el campeón recibe US$1 millón, el subcampeón US$500.000 y cada equipo obtiene US$200.000 por participar. En Oceanía prácticamente no hay premios económicos en la Copa de Naciones de la OFC, ya que es un torneo enfocado a clasificación mundialista, de acuerdo con cifras de la propia OFC.
En el extremo superior, la Copa América dio un salto contundente. La edición 2024 repartió US$72 millones, con US$16 millones para el campeón, Argentina, US$7 millones para el subcampeón, Colombia, y US$2 millones garantizados por participación, cifras confirmadas por la Conmebol.
Por su parte, la Eurocopa continúa como el torneo con mayores premios: reparte 331 millones de euros, con 9,25 millones de euros como base por participación y hasta 28,25 millones de euros para un campeón que gane todos sus partidos, según la UEFA.
Una curiosidad económica que marca diferencia: la Copa Árabe organizada bajo el paraguas de la FIFA desde 2021 ya reparte 31 millones de euros, con 7,15 millones para el campeón y 715.000 euros garantizados por selección, ubicándose ligeramente por encima de la Copa Africana en premio al ganador.
El caso Gabón: Crisis deportiva con impacto económico
El contexto deportivo reciente también evidencia la presión financiera sobre las federaciones africanas. Gabón quedó eliminado sin puntos tras perder ante Camerún, Mozambique y Costa de Marfil.
Según Gabon Media Time y medios internacionales, la situación provocó sanciones internas, desintegración del cuerpo técnico, suspensión temporal de la selección y exclusión de Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga por decisión gubernamental.
Pese al mal desempeño, la selección gabonesa recibió el premio correspondiente a las selecciones que terminan últimas en fase de grupos: alrededor de US$500.000. El contraste entre inversión pública, expectativas competitivas y retorno en resultados encendió el debate interno en Gabón sobre uso de recursos deportivos, según reportaron medios locales y agencias internacionales.
La Copa Africana de Naciones se posiciona así como uno de los torneos continentalmente más rentables fuera de Europa y Sudamérica. Con premios crecientes, presión competitiva y selecciones bajo evaluación permanente, el certamen no solo disputa gloria deportiva, sino también un espacio cada vez mayor en la economía mundial del fútbol.