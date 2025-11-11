Puma quiere revertir su crisis financiera con el nuevo balón oficial de la Copa Africana 2025

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) reveló el balón Puma oficial para la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos. Bautizado como ITRI, el esférico combina diseño tradicional, tecnología avanzada y una clara identidad africana.
El balón está inspirado en el arte del ‘zellij’ marroquí, un estilo de mosaicos geométricos con siglos de antigüedad que refleja la unidad y la pasión del continente. El nombre ITRI, que significa “estrella” en lengua tamazight, hace referencia a la estrella de la bandera de Marruecos y a los patrones estelares presentes en la artesanía tradicional del país.
El diseño destaca por sus colores rojo y verde (símbolos nacionales) y formas en pétalos que representan celebración y crecimiento. También incluye una simetría circular que alude a la unión de las 24 naciones que competirán en el torneo, que comenzará el 21 de diciembre de 2025.
El balón utiliza la tecnología Orbita 6 de Puma, la más reciente innovación de la marca. Está compuesto por ocho paneles con menos costuras, lo que mejora el toque, la trayectoria y la precisión durante el juego.
Esta tecnología ya se ha probado en ligas europeas y se aplica en la Premier League, lo que refuerza el salto de calidad de los productos de la compañía.
ITRI y la apuesta global de PUMA
El balón ITRI tiene un precio estimado de 130 euros, equivalente a unos US$145, y saldrá a la venta en mercados internacionales antes del inicio del torneo. En Colombia, su valor podría superar los $700.000, dependiendo de los costos de importación y distribución.
En 2025, la marca también se convirtió en proveedor oficial de la Premier League, reemplazando a Nike después de más de dos décadas. Esto le asegura visibilidad en la liga más seguida del planeta, que mueve cerca de 4.000 millones de espectadores por temporada.
Con la Copa Africana de Naciones y la Premier League bajo su firma, Puma se posiciona en dos de los escenarios futbolísticos con mayor alcance. La compañía busca ampliar su influencia en un mercado dominado históricamente por Adidas y Nike, apostando por innovación tecnológica y diseños con identidad local.
Puma: Entre la crisis y la reinvención
Puma atraviesa un momento complejo en términos financieros. Durante 2025, sus ingresos disminuyeron un 4,3 % y registró pérdidas en el tercer trimestre, reflejando la presión que enfrenta ante la desaceleración del consumo y el aumento de costos.
La empresa busca revertir esa tendencia fortaleciendo su presencia en el fútbol, su negocio más rentable. Las alianzas con la CAF y con la Premier League son parte de una estrategia para recuperar visibilidad y consolidarse como tercer actor del mercado deportivo mundial.
Una curiosidad detrás del balón ITRI es que combina arte y ciencia: el patrón de zellij marroquí utilizado en su diseño data del siglo X y simboliza la conexión entre pasado y presente.