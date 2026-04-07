Fedesarrollo recorta proyección de PIB de Colombia para 2026 y anticipa que inflación solo volvería al 3 % en 2030

En su más reciente informe de Prospectiva Económica, Fedesarrollo ajustó a la baja su proyección de crecimiento para la economía colombiana en 2026, situándola en un 2,6 % frente al 2,9 % estimado en la edición anterior.
En consecuencia, el rango de crecimiento previsto ahora para el Producto Interno Bruto (PIB) se ubica entre el 2,3 % y el 2,7 %.
Esta revisión responde principalmente al deterioro de las perspectivas agropecuarias debido a los choques climáticos adversos y a la implementación de una política monetaria más restrictiva, factores que moderarían tanto el consumo privado como la inversión.
De hecho, mientras se proyecta que el consumo crezca un 3,4 %, la formación bruta de capital fijo apenas avanzaría un 1,2 %, afectada adicionalmente por el impuesto al patrimonio, la incertidumbre en la política económica y el incremento en los costos laborales.
A nivel territorial, Fedesarrollo prevé que el dinamismo económico sea desigual durante 2026. Bogotá lideraría la expansión con un 3,1 %, seguida por la región Central con un 3 % y la Pacífica con un 2,9 %.
En contraste, las regiones con menor crecimiento proyectado son la Oriental (2,4 %), el Caribe (2,1 %) y la Amazonía-Orinoquía (2 %), estas últimas más vulnerables a la situación de sectores como la minería y la construcción.
Presión inflacionaria y tasas al alza
Fedesarrollo proyecta que la inflación cerrará 2026 en 6,23 %, lo que supone un incremento de 1,32 puntos porcentuales frente a lo estimado anteriormente. Esta persistencia inflacionaria se explica por la indexación de los servicios al aumento del 23 % en el salario mínimo y las presiones en los alimentos causadas por el clima y el costo de los fertilizantes.
Ante este escenario, se espera que el Banco de la República mantenga una postura firme. La tasa de intervención aumentaría 125 puntos básicos adicionales durante el año, para cerrar 2026 en un 11,50 %. Según el centro de pensamiento, la convergencia de la inflación al rango meta del 3 % no se lograría sino hasta el año 2030.
Por otra parte, el centro de pensamiento proyecta que el precio promedio del petróleo Brent se ubicará en US$78,1 por barril en 2026, una cifra superior a las estimaciones previas debido al contexto global, marcado por el escalamiento militar en Medio Oriente, el cual ha elevado la aversión al riesgo y los precios de las materias primas.
Por su parte, el carbón colombiano promediaría los US$ 106,0 por tonelada.
A pesar de estos precios favorables, Fedesarrollo anticipa que Colombia enfrentaría dificultades en su oferta energética, pues la producción petrolera promedio caería a 733.000 barriles diarios en 2026, mientras que la producción de carbón se situaría en 53,1 millones de toneladas.
Desafíos en las finanzas públicas
Finalmente, los indicadores fiscales mostrarían señales de alerta para el mediano plazo, de acuerdo con los cálculos de los expertos.
Fedesarrollo estima un déficit fiscal de 6,7 % del PIB para 2026 si no se realiza un ajuste, una cifra considerablemente mayor al 5,1 % que contempla el Gobierno Nacional.
Aunque en 2025 el déficit primario aumentó al 3,5 % del PIB, el tercero más alto del siglo, la deuda neta se situó en el 58,5 % del PIB gracias a operaciones de manejo de deuda que aliviaron la carga inmediata, pero trasladaron mayores intereses a futuro.
Por ello, el informe advierte que, de no aplicarse correctivos, la deuda neta superaría el límite de la regla fiscal (71 %) hacia el año 2030.
—