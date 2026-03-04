El Ministerio de Hacienda de Colombia dio a conocer el balance fiscal anual para 2025, en el cual quedó consignado que el déficit entre ingresos y gastos del Gobierno llegó a $117,8 billones, lo que equivale al 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto significa que el indicador no solo cumplió la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo (7,1 %), sino que además se ubicó por debajo del dato de 2024 (6,7 %). Sin embargo, es el segundo más alto en la historia reciente del país, excluyendo los años de pandemia (2020 y 2021).
El resultado es producto de una caída en los ingresos totales, que pasó del 16,5 % del PIB en 2024 ($281 billones) a 16,3 % en 2025 ($302 billones), al tiempo que los gastos se ajustaban del 23,2 % del PIB ($396 billones) al 22,7 % ($420 billones) en un año.
A mediados de febrero, estimaciones preliminares del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) le apuntaban a una diferencia del -6,3 % en términos de PIB en las cuentas públicas, aunque su estimación llegó a ser del -6,2 % meses atrás.
Por su parte, el déficit primario (diferencia entre ingresos y gastos sin contar intereses de deuda) fue del 3,5 % del PIB o $65,7 billones, esto es 10 puntos básicos más de lo que proyectó el CARF el mes pasado (3,4 %). En este caso, el indicador se ubicó muy lejos de la meta del MFMP (2,4 %).
A finales de enero el MinHacienda reveló además que la deuda bruta del Gobierno colombiano llegó a $1.192,6 billones (64,7 % del PIB), la mayor cifra registrada en pesos desde el inicio de la serie en 2001 y la segunda más alta en relación con el tamaño de la economía después de la vista en pandemia (65 %).
Estos datos serán incluidos en el Plan Financiero que aún no se publica y que, de hecho, no cuenta con una fecha definida para hacerlo, a pesar de que tradicionalmente el documento se ha publicado en los primeros dos meses de cada año.
