Las estimaciones preliminares del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) dan cuenta de un déficit fiscal total del 6,3 % del PIB en 2025 para el Gobierno colombiano.
Esto significa que el indicador no solo cumplió la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo (7,1 %), sino que fue inferior a la estimación en 0,8 puntos porcentuales (pp). De hecho, también se ubicó por debajo del dato de 2024 (6,7 %).
A finales del año pasado, el organismo redujo la proyección del déficit fiscal de Colombia para el cierre de 2025 al 6,2 % del PIB, pues la estimación previa era del 6,7 %. La cifra oficial se conocerá este mes, cuando el Ministerio de Hacienda publique el Plan Financiero 2026.
Sin embargo, el déficit primario, que es el que excluye los valores de intereses de deuda, se habría desviado de la meta del MFMP (2,4 %) en un 1 %, pues la estimación anticipa que cerró el año pasado en 3,4 %. Vale la pena recordar que el CARF esperaba que fuera del 3 %.
De hecho, el indicador pudo haberse deteriorado al final del año, tras pasar del -2,4 % en octubre, al -3,2 % en noviembre para terminar en -3,4 % en diciembre, de acuerdo con el seguimiento fiscal del CARF.
Además, la deuda bruta habría cerrado el año en 64,7 % del PIB, 0,9 pp por encima de noviembre de 2025 (63,8 %) y 4,8 pp más que en diciembre de 2024, lo que implicaría que tocó máximos históricos.
En detalle, la deuda externa aumentó 1,3 % entre noviembre y diciembre en alrededor de $4,4 billones, tras la caída del 5 % observada en noviembre. Por su parte, la deuda interna creció 1,4 % en el mismo periodo, lo que equivale a unos $11,9billones.
¿Por qué un indicador mejora y el otro no?
El informe del CARF destaca que, con corte a diciembre de 2025, el gasto en intereses representó el 19,7 % de los ingresos tributarios del GNC, por debajo del 30,3 % del mismo periodo de 2024 y del observado durante el primer semestre del año, cuando el gasto efectivo de intereses superaba el promedio histórico.
“El ajuste contable a la baja de los intereses relacionado con las Operaciones de Manejo de Deuda (OMD) explica la reducción”, explicó el CARF, haciendo referencia a la estrategia de Crédito Público del segundo semestre del año pasado.
