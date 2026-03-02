Endeavor Colombia anunció un cambio en su plantilla. Felipe Ossa fue nombrado managing director, marcando así el inicio de una nueva etapa para la organización.
La empresa destacó que la llegada de Ossa se produce en un momento en el que las tecnologías emergentes y la digitalización están transformando los modelos de negocio y están exigiendo mayores capacidades de escalamiento empresarial.
Endeavor es la comunidad global líder de, por y para emprendedores. Su objetivo es identificar emprendimientos de alto impacto para brindarles herramientas que les permitan impulsar aún más sus negocios.
¿Quién es Felipe Ossa?
El directivo es MBA de The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y trabajó en Boston Consulting Group (BCG).
Ossa es conocido en el tejido empresarial colombiano por haberse desempeñado como CEO de Merqueo, compañía respaldada por Endeavor. De la misma manera, lideró Domicilios.com, donde estuvo involucrado en la construcción y escalamiento de empresas de alto impacto en el territorio nacional.
Julio Rojas Sarmiento, presidente de la Junta Directiva de Endeavor Colombia, destacó que la llegada de Ossa “aporta un entendimiento profundo de los retos reales de los emprendedores que viene de su propia experiencia liderando compañías de alto crecimiento”.
“Desde la Junta estamos muy entusiasmados con lo que traerá a Endeavor en esta nueva etapa y convencidos de que su liderazgo será clave para fortalecer nuestro impacto y acompañar a los emprendedores en la siguiente fase de crecimiento”, agregó.
Ossa, por su parte, señaló que buscará seguir fortaleciendo esas conexiones y poniendo toda su experiencia al servicio de ese proceso.
—