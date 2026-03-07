Gobierno Petro da paso clave para revivir ferrocarril que conectará a Bogotá con el Caribe: contrata estudios definitivos

El Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), firmó el acta de inicio para la elaboración de los estudios de factibilidad del Corredor Férreo Central, un ferrocarril que conectará a Bogotá con el Caribe en una línea de 448 kilómetros.
Los estudios y diseños técnicos estarán a cargo del Consorcio Ferreoestructura Central C&G, mientras que la interventoría corresponderá al Consorcio Férreo Central BC. El costo total alcanza los $102.609 millones —$91.164 millones en consultoría y $11.445 millones en interventoría—. El plazo para la entrega del estudio de factibilidad es de 18 meses, es decir, deberán estar disponibles en septiembre de 2027.
El consorcio a cargo tendrá que adelantar análisis de demanda, aspectos prediales, ambientales y sociales, ingeniería ferroviaria, sistemas intermodales, operación y mantenimiento, estimación de Capex y Opex, programación de obra, evaluación tarifaria y análisis territorial.
Detalles del ferrocarril que conectará a Bogotá con el Caribe
El proyecto se estructura en tres tramos: la Variante Tocancipá – Funza (54 km), el Corredor Zipaquirá – Barbosa (212 km) y el tramo Barbosa -Barrancabermeja (182 km), para un total de 448 km. En ese punto se conectará con el tren La Dorada – Chiriguaná, que ya fue contratado por APP en 2025 y también con la línea de Chiriguaná a Santa Marta, que está concesionada a Fenoco.
Los resultados de prefactibilidad, ya realizados, contemplan que es necesario la construcción de 391 km de vía férrea nueva, el mejoramiento de 57 km existentes, la construcción de 93 túneles con una extensión de 132 km, 185 puentes con una longitud de 52 km y 264 km a cielo abierto.
El corredor tiene una estimación de carga movilizada de 11,3 millones de toneladas año para 2053, con énfasis en carga a granel, carga general y carbón.
“El Corredor Férreo Central tiene un papel fundamental para el avance del sistema ferroviario nacional porque permite la integración de los principales centros de producción y consumo como lo es la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca con los puertos del Caribe, y porque permite la integración regional con plataformas de logística intermodal y corredores estratégicos”, afirmó Óscar Torres, presidente de la ANI.