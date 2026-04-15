La FIA mete mano al reglamento de la Fórmula 1: Prohíbe “truco” con el que sacaban ventaja algunos equipos

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) modificó el reglamento técnico de la Fórmula 1 tras reuniones realizadas con equipos y directivos. El cambio entrará en vigor pronto y afectará directamente el uso de la energía eléctrica en clasificación. Según el portal The Race, la decisión prohíbe una estrategia utilizada por Mercedes y Red Bull Racing para obtener potencia extra al final de la vuelta rápida.
El ajuste normativo se centra en la gestión de la energía del sistema híbrido. Hasta ahora, algunos equipos mantenían el máximo despliegue de energía en lugar de reducirlo de forma progresiva en los últimos metros de la vuelta. Esa práctica permitía ganar entre 50 y 100 kW adicionales en clasificación, lo que se traducía en una mejora de velocidad en el cierre de los intentos de pole position. La FIA determinó que este uso no cumplía con el espíritu de las restricciones de potencia definidas en el reglamento actual.
La medida surge después de varias quejas de pilotos y equipos en las primeras carreras del año, donde se advirtió una diferencia de rendimiento en clasificación entre escuderías con sistemas de gestión energética más agresivos y otras con configuraciones más conservadoras. El cambio será aplicado desde el Gran Premio de Miami, con ajustes técnicos adicionales que buscan estandarizar el uso de la energía eléctrica en los monoplazas.
Mercedes y Red Bull pierden una ventaja clave en clasificación
El truco prohibido por la FIA estaba relacionado con la administración del ERS (Energy Recovery System), componente que permite recuperar y desplegar energía eléctrica durante la vuelta. Mercedes y Red Bull optimizaban el sistema para retrasar la reducción de potencia, lo que les daba una aceleración adicional en la recta final de la vuelta rápida. Ese margen podía representar varias décimas en clasificación, una diferencia clave en una categoría donde las posiciones de salida suelen definirse por milésimas.
Con la nueva norma, todos los equipos deberán seguir un perfil de entrega de energía más lineal y controlado. Esto reduce la capacidad de generar picos de potencia en los últimos sectores de la vuelta y limita la flexibilidad estratégica en clasificación. La FIA busca reducir diferencias técnicas que no estén directamente relacionadas con el rendimiento general del monoplaza.
Ferrari, el principal beneficiado del cambio técnico en la F1
El ajuste reglamentario podría favorecer a Ferrari, que según el análisis de las primeras carreras ha mostrado un rendimiento competitivo en clasificación y una de las mejores salidas de parrilla. En comparación directa con Mercedes, el equipo de Maranello ha mantenido tiempos cercanos en vuelta rápida, aunque con menor dependencia de estrategias de energía.
El SF-26 destaca por su rendimiento en las arrancadas, un factor que gana relevancia con la eliminación del “boost” energético final en clasificación. Esto abre la posibilidad de que pilotos como Charles Leclerc o Lewis Hamilton (en caso de pole positions) conviertan mejor su posición de salida en victorias, al contar con un carro más eficiente en los primeros metros de carrera.
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En términos de impacto competitivo, la Fórmula 1 ha visto en la última década cómo pequeñas ventajas tecnológicas en el uso del ERS han definido campeonatos. Un caso similar se registró en la era híbrida inicial, cuando la gestión de energía de Mercedes marcó diferencias sostenidas entre 2014 y 2020. La nueva regulación intenta reducir ese tipo de ventajas puntuales y equilibrar la parrilla en clasificación