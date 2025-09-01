Así quedó la agenda de las Fiestas de la Independencia de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena presentó ante el país la agenda oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre. La celebración estará llena de tradición y cultura.
En esta ocasión destacan una nómina de artistas de lujo como: Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives, DJ Natalia París, Rikarena, Puerto Rican Power, Sergio Vargas, Jorge Alberto ‘El Canario’, Magic Juan, Rafa Pérez, Elder Dayán, Eddy Herrera.
También, Twister, Lil Silvio y El Vega, Soneros de Gamero, Poncho Zuleta y el Rey Vallenato ‘Cocha’ Molina, Mr. Black, Cayito Dangond, DJ Tremendo, Farid Ortiz y Koffe el Kafetero.
“Estamos aquí en Bogotá para anunciarle a Colombia entera que este año la ‘Fiesta que nos une’ serán las mejores Fiestas de Independencia de la historia nuestra, como cantaba el Joe. Esto va más allá de nuestro derecho a vivir nuestra cultura en la verdadera fiesta que une a todos los cartageneros de distinto origen y que reafirma nuestras costumbres y mística de ciudad, sino que también es la gran plataforma anual de generación de ingresos para los bolsillos de todos los cartageneros”, expresó el alcalde Dumek Turbay.
El mandatario local además dijo que esperan cerca de 100.000 visitantes y más de US$15 millones en ingresos a la economía local en comercios, restaurantes, hoteles, transporte, logística, entre otros.
“En el marco de la celebración de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, para esa semana las reservas de vuelos se estiman en un 20 % por encima de la semana de fiestas novembrinas del año pasado. Se espera la llegada de visitantes, especialmente de Bogotá, Medellín, Pereira y Cali. Además, estimamos que la mayoría de visitantes estén en la ciudad durante cuatro días”, dijo destacó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.
Además, reveló que para esos días se proyecta que desde el Muelle La Bodeguita se movilicen más de 16.000 pasajeros en más de 400 zarpes durante con fines de recreación en actividades diurnas, de atardecer y nocturnas. “Dentro de esa movilización se destaca el del Desfile Náutico, los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre, una de las principales actividades de la agenda festiva”, dijo.
Así quedó la agenda por días
Las fiestas se llevarán a cabo del 1 al 15 de noviembre de 2025
1. Ángeles somos. Gran Toma en barrio Nuevo Paraíso y Desfile Ángeles Somos: Dioses de la Libertad (Centro Histórico)
2. Desfile Tradición Festiva- Traje Artesanal Candidatas al Reinado de Independencia (Plaza de la Aduana). Con los Soneros de Gamero y Eddy Herrera.
3. Noche de Talentos (Teatro Adolfo Mejía)
4. Cabildo Escuela Normal Superior Cartagena de Indias (Centro Histórico) Cabildo Vivo Itmina Fanti (Bocachica)
5. Entrega de las llaves de la ciudad a las candidatas al Concurso Nacional de Belleza (Alcaldía Mayor de Cartagena)
-Desfile en traje de baño de las candidatas al Reinado de Independencia, en la Plaza de la Aduana, con las presentaciones de Magic Juan y Twister.
6. Desfile de las Diversidades (Centro Histórico)
7. Fiesta de grandes Lanceros y actores festivos
8. Sesión Solemne del Concejo Distrital de Cartagena: lectura del Acta de Independencia (Centro de Convenciones Cartagena de Indias) Ofrenda Floral Mártires y Héroes de la Independencia (Camellón de los Mártires y Plaza de la Trinidad)
-Desfile en honor a los héroes de la Independencia (Centro Histórico)
9. Bando Gran Desfile de Independencia (Desde el Túnel de Crespo hasta el Parque de la Marina)
12 y 13. Bolívar 1600 (Plaza de la Aduana)
14-15 Festival Náutico de Independencia y Bololó del Arsenal. Se destacan las presentaciones de Maluma, Marc Anthony, Carlos Vives y DJ Natalia París, entre otros invitados.