FIFA y casas de apuestas cierran acuerdo histórico para el Mundial 2026

La FIFA dio un paso importante en su estrategia comercial al firmar un nuevo acuerdo por cuatro años con la empresa estadounidense Stats Perform, especializada en datos deportivos y tecnología aplicada al deporte. Este convenio, que se extiende hasta 2029, permitirá a operadores de apuestas con licencia acceder a datos oficiales de FIFA y, en territorios seleccionados, transmitir partidos en vivo de competiciones del organismo, incluido el Mundial 2026.
Así, esta alianza se convierte en una de las más amplias entre FIFA y la industria de las apuestas deportivas. Stats Perform será el primer distribuidor oficial de datos de apuestas y derechos de transmisión vinculados a apuestas para la mayoría de eventos organizados por la entidad. Y, si bien la FIFA no reveló el monto de este acuerdo, el arreglo incluye miles de partidos por temporada de competiciones de asociaciones miembro que se emiten a través de FIFA+.
El Mundial 2026 será la primera gran prueba del convenio. El torneo, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, arrancará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con un formato ampliado a 48 selecciones y 104 partidos, frente a los 64 encuentros que se jugaron en los mundiales entre 1998 y 2022. Este aumento del calendario incrementa el volumen de datos, estadísticas y eventos en tiempo real disponibles para la industria de las apuestas.
Además, esta alianza también se da en un contexto de expansión del entorno digital de FIFA. La plataforma FIFA+, que ya transmite partidos de ligas menores y competiciones específicas, además de ofrecer un amplio archivo histórico del Mundial, se integró recientemente con la red de streaming DAZN, respaldada por capital saudí, ampliando su alcance y capacidad de distribución.
Datos oficiales y streaming: El nuevo activo comercial de la FIFA
Stats Perform, con sede en Chicago, explicó que distribuirá datos oficiales de apuestas de FIFA a operadores con licencia para tareas clave como modelado de cuotas, trading, liquidación y uso en tiempo real en plataformas de usuario. Esta función recaerá principalmente en su unidad RunningBall, especializada en recopilación ultrarrápida de eventos deportivos.
En paralelo, su filial Opta, una de las marcas más reconocidas en análisis futbolístico, suministrará estadísticas oficiales de jugadores, marcadores en vivo, análisis avanzados y seguimiento detallado de partidos. Este tipo de información es uno de los activos más valorados por las casas de apuestas, ya que influye directamente en la oferta de mercados en vivo y microapuestas, un segmento que concentra buena parte del crecimiento del sector.
Un componente adicional de este acuerdo es la posibilidad de distribuir transmisiones en vivo de partidos de FIFA a clientes de operadores de apuestas deportivas en territorios específicos. Este modelo, ya utilizado por otras ligas y federaciones, busca aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios en las plataformas de apuestas y elevar el volumen de apuestas en directo.
Mundial 2026: El torneo de apuestas y tecnología
El fortalecimiento de los lazos con la industria de las apuestas contrasta con el código de ética de FIFA, que prohíbe a jugadores, árbitros, oficiales y agentes participar directa o indirectamente en apuestas relacionadas con partidos o competiciones de fútbol. Sin embargo, la organización mantiene la separación entre su modelo comercial y las restricciones individuales a los actores del juego.
Más allá del negocio de las apuestas, el acuerdo con Stats Perform se conecta con el uso intensivo de tecnología en el Mundial 2026. Así, FIFA planea generar avatares 3D de cada futbolista participante para perfeccionar el sistema de fuera de juego semiautomático, una herramienta que ya se utilizó en Qatar 2022 y que busca reducir errores arbitrales en jugadas milimétricas.
El aumento a 104 partidos en 2026 no solo incrementa los ingresos potenciales por derechos de televisión y patrocinios, sino también el volumen de eventos analizables por la industria de datos. Cada partido genera miles de registros de acciones, posiciones y decisiones arbitrales, que alimentan modelos predictivos y mercados de apuestas en tiempo real.
En comparación, el Mundial de Rusia 2018 produjo cerca de un 60 % menos partidos y, por ende, una menor cantidad de datos explotables comercialmente. Para FIFA, este nuevo formato y su alianza con Stats Perform refuerzan una estrategia clara: convertir la información oficial y la transmisión digital en uno de sus principales activos económicos de cara al ciclo 2026–2029, en un mercado global de apuestas deportivas que mueve cientos de miles de millones de dólares al año, según estimaciones de la industria.