FIFA dispara los premios y hace del Mundial 2026 el más lucrativo de la historia

La Copa del Mundo de 2026 marcará un punto de quiebre en la historia financiera del fútbol. La FIFA aprobó un fondo total de premios de US$727 millones, el más alto jamás entregado en un Mundial y un 50 % superior al de Qatar 2022.
La cifra refleja el impacto económico de un torneo ampliado a 48 selecciones, con tres países anfitriones y un modelo comercial que apunta a ingresos récord por derechos de televisión, patrocinios, turismo y venta de boletas.
La decisión fue confirmada durante el Consejo de la FIFA celebrado en Doha, donde se oficializó la distribución de recursos para las selecciones que competirán entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. De ese total, US$655 millones se destinarán directamente a premios deportivos, mientras que el resto cubrirá apoyos logísticos, programas de desarrollo y costos operativos asociados al torneo.
El aumento no es marginal. En Qatar 2022, la FIFA repartió cerca de US$440 millones entre las 32 selecciones participantes. En Rusia 2018 fueron US$400 millones y en Brasil 2014, alrededor de US$358 millones. El salto de 2026 no solo rompe el techo histórico de premios, sino que redefine el valor económico de clasificar a una Copa del Mundo.
Para países como Colombia, ya clasificada al Mundial 2026, el torneo representa un ingreso mínimo garantizado de US$10,5 millones, incluso sin avanzar de fase. Esa cifra equivale a varios años de presupuesto de programas de selecciones juveniles y supera los premios totales obtenidos por algunas federaciones sudamericanas en ciclos completos de Eliminatorias.
Así se reparten los premios del Mundial 2026
La FIFA estableció una estructura de pagos escalonada, en la que cada avance de ronda incrementa de forma significativa los ingresos de las selecciones. El objetivo, según el organismo, es asegurar beneficios económicos para todos los participantes y, al mismo tiempo, premiar el rendimiento deportivo.
La distribución oficial de premios será la siguiente:
- Campeón del Mundial: US$50 millones
- Subcampeón: US$33 millones
- Tercer lugar: US$29 millones
- Cuarto lugar: US$27 millones
- Puestos 5° al 8°: US$19 millones
- Puestos 9° al 16°: US$15 millones
- Puestos 17° al 32°: US$11 millones
- Puestos 33° al 48°: US$9 millones
Además, cada selección clasificada recibirá US$1,5 millones adicionales para cubrir gastos de preparación, concentración y logística. Esto garantiza que ninguna federación reciba menos de US$10,5 millones por su participación en el torneo.
En el caso de Colombia, ese monto mínimo está asegurado desde la fase de grupos. Si el equipo avanza a rondas de eliminación directa, como los dieciseisavos de final, el premio aumentará de forma progresiva según la posición final. Un paso adicional en el torneo puede representar varios millones de dólares extra para la Federación Colombiana de Fútbol.
Del Mundial más caro al más rentable de la historia
El crecimiento de los premios va de la mano con la escalada de costos de organización de los Mundiales en la última década y media. Sudáfrica 2010 tuvo un costo estimado de US$3.900 millones, principalmente en infraestructura y estadios. Brasil 2014 superó los US$11.000 millones, impulsado por obras públicas, aeropuertos y remodelaciones urbanas. Rusia 2018 alcanzó cerca de US$14.000 millones.
Qatar 2022 rompió todos los registros. De acuerdo con cifras citadas por Bloomberg y Reuters, la inversión total superó los US$220.000 millones, incluyendo estadios, transporte, hoteles y desarrollo urbano. Aunque la FIFA no asumió ese costo, el impacto económico del torneo elevó de forma significativa los ingresos comerciales del fútbol.
El Mundial 2026 no alcanzará el nivel de gasto de Qatar, pero sí establecerá nuevos récords en volumen económico. Estados Unidos, México y Canadá utilizarán en gran parte infraestructura existente, pero aun así se esperan inversiones multimillonarias en adecuación de estadios, seguridad, tecnología, conectividad y servicios turísticos.
Según estimaciones difundidas por la FIFA y consultoras internacionales, el torneo podría generar más de US$11.000 millones en ingresos directos y un impacto económico superior a US$40.000 millones en las ciudades sede, especialmente por turismo, consumo y empleo temporal.
Un dato clave es que este será el primer Mundial con 104 partidos, frente a los 64 tradicionales. Ese aumento de encuentros multiplica la venta de boletas, derechos de transmisión y activaciones comerciales, lo que explica en gran parte el salto histórico en la bolsa de premios.
Colombia y el valor económico de clasificar al Mundial
Para la Selección Colombia, el Mundial 2026 no solo es un objetivo deportivo, sino una plataforma financiera de alto impacto. Los US$10,5 millones garantizados por participar equivalen a más del doble de lo que la FIFA entregaba por clasificación en Sudáfrica 2010 y superan ampliamente los ingresos por taquilla de varios torneos locales en un año completo.
Si Colombia logra avanzar a fases superiores, los ingresos pueden acercarse o incluso superar los US$15 millones o US$20 millones, dependiendo del rendimiento. Ese dinero puede destinarse a infraestructura, divisiones menores, fútbol femenino y sostenibilidad financiera de la Federación.
Además, la FIFA ha señalado que reinvertirá cerca del 90 % de los ingresos del Mundial 2026 en programas de desarrollo del fútbol a nivel global. Esto incluye apoyos directos a federaciones, nuevos torneos juveniles y el fortalecimiento de competencias femeninas, una línea que fue ratificada en el Consejo celebrado en Doha.
En paralelo, el organismo confirmó la creación de nuevos torneos Sub-15, abiertos a las 211 asociaciones miembro. La primera edición masculina se disputará en 2026 y la femenina en 2027, financiadas con recursos provenientes del nuevo ciclo comercial.
El Mundial 2026 será, en cifras, el más lucrativo de la historia. Más selecciones, más partidos, más ingresos y más premios. Para las federaciones, clasificar ya no solo significa competir en el mayor escenario del fútbol, sino acceder a una fuente de recursos sin precedentes en la historia del deporte.