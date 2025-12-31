FIFA y Dubái lanzan los nuevos premios oficiales del fútbol mundial a partir de 2026

La FIFA y el Consejo de Deportes de Dubái firmaron un memorando de acuerdo para crear una nueva ceremonia anual de premios del fútbol mundial que comenzará en 2026. Será la única premiación oficial anual de la FIFA y tendrá lugar en Dubái, donde se reunirán las principales figuras del fútbol masculino y femenino para reconocer los mejores rendimientos de la temporada anterior, dentro y fuera de la cancha.
El anuncio se realizó durante la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubái, con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y del jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái, además de autoridades y representantes del deporte internacional.
La FIFA confirmó que los premios tendrán carácter oficial y reemplazarán la estructura actual de galardones que la entidad venía otorgando. Aunque aún no se han anunciado las categorías exactas, los criterios de votación ni el formato final de la ceremonia, la organización aseguró que estos detalles se revelarán próximamente. La primera gala se realizará en 2026 y se espera que marque un nuevo punto de referencia en el calendario anual del fútbol mundial.
El acuerdo forma parte de la estrategia de la FIFA para consolidar un evento único, centralizado y con alcance mundial, mientras Dubái refuerza su papel como plataforma internacional para grandes eventos deportivos. En los últimos años, la ciudad se ha consolidado como sede de competencias, convenciones, congresos deportivos y premiaciones que atraen inversión, turismo y proyección global.
Dubái, plataforma para una premiación oficial de la FIFA
Dubái ha fortalecido su presencia en el deporte mundial gracias a su capacidad logística, infraestructura hotelera y conectividad internacional. La ciudad ya ha sido escenario de galardones internacionales vinculados al fútbol y ahora albergará, por primera vez, la premiación oficial anual de la FIFA. Para el Consejo de Deportes de Dubái, este acuerdo refleja el papel que la ciudad busca desempeñar en el desarrollo del deporte, apoyando iniciativas de crecimiento, promoción y expansión del fútbol.
El anuncio también se da en un contexto de fuerte crecimiento económico y mediático del fútbol mundial. La FIFA enfrenta un calendario cada vez más extenso, un mercado internacional más competitivo y un escenario donde la industria deportiva mueve cifras históricas en derechos comerciales, marketing, patrocinios y audiencias digitales
Por primera vez la FIFA concentrará toda su premiación anual en una sola gala oficial, rompiendo con etapas previas en las que coexistían distintos formatos, ceremonias y propuestas de reconocimiento. La alianza con Dubái permite establecer una sede fija y una organización conjunta que, según la FIFA, busca estabilidad, continuidad y alcance.
Impacto económico y posicionamiento estratégico del nuevo evento
La nueva ceremonia no solo será un acto protocolario, sino también una plataforma económica. Un evento oficial de la FIFA reúne a marcas, patrocinadores, clubes, federaciones, jugadores e industria deportiva en un solo escenario. Esto genera oportunidades comerciales, acuerdos, activaciones de marca y dinamiza sectores como turismo, medios de comunicación, tecnología deportiva y entretenimiento.
Dubái también se beneficia desde el punto de vista económico y estratégico. La ciudad refuerza su imagen como centro internacional del deporte y fortalece su posicionamiento como sede de grandes eventos, lo que contribuye a atraer inversiones y consolidar su industria del entretenimiento deportivo.
Para la FIFA, la alianza es también una forma de ampliar presencia en Medio Oriente, región que continúa creciendo en inversión deportiva y en organización de eventos de escala mundial.