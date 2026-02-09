FIFA podría cambiar la sede del partido inaugural del Mundial 2026 tras demoras en el Azteca

La FIFA mantiene bajo observación al Estadio Azteca, sede designada para el partido inaugural del Mundial 2026, tras los retrasos confirmados en su remodelación. El estadio de Ciudad de México, que aspira a hacer historia como el único en albergar tres inauguraciones mundialistas, enfrenta dudas técnicas y de calendario que podrían llevar al organismo a retirarle el evento más simbólico del torneo.
Las alertas se encendieron luego de las declaraciones de Emilio Azcárraga Jean, propietario del inmueble y del Club América, quien reconoció que el recinto no estará terminado al 100 % antes del inicio del Mundial. La FIFA tiene previsto inspeccionar las sedes en mayo y, según sus protocolos, podría asumir el control operativo del estadio semanas antes del torneo.
El partido inaugural está programado para junio de 2026 entre México y Sudáfrica, mientras que el Estadio Azteca también figura como escenario del debut de Colombia ante Uzbekistán, un duelo clave para la Selección en la fase de grupos. Cualquier cambio en la sede tendría impacto deportivo, logístico y económico para los organizadores y las selecciones involucradas.
La remodelación del Azteca se estima en más de US$150 millones, con inversiones enfocadas en accesos, zonas VIP, áreas de hospitalidad, iluminación, conectividad y seguridad, exigencias obligatorias de la FIFA para eventos de esta magnitud.
Retrasos en la obra y plazos bajo presión a cuatro meses del Mundial
Azcárraga explicó que la remodelación se desarrolla en tres etapas: una entrega parcial a finales de febrero, una reinauguración el 28 de marzo con el partido amistoso entre México y Portugal, y la finalización antes del inicio del Mundial. Sin embargo, fue cauto sobre el cumplimiento de los tiempos establecidos por los contratistas.
El directivo reconoció fallas específicas, especialmente en el sistema de iluminación de las columnas, que será corregido en una fase posterior. También confirmó que varias obras no estarán listas antes del Mundial y se ejecutarán después del torneo, como el estacionamiento exterior principal y ajustes estructurales complementarios.
Expertos en infraestructura deportiva advierten que la FIFA exige que los estadios estén completamente operativos al menos un mes antes del inicio del Mundial. En ese periodo, el organismo toma control total para instalar tecnología, señalización, sistemas de transmisión y seguridad, sin interferencias de obra pesada.
Si en la inspección de mayo la FIFA determina que el Azteca no cumple con los requisitos técnicos, podría retirarle el partido inaugural o incluso la condición de sede. La FIFA ha aplicado esta medida en torneos anteriores cuando detectó riesgos operativos.
Perder la inauguración tendría un impacto económico significativo. Según estimaciones de consultoras deportivas, el partido inaugural genera hasta 20 % más ingresos que un encuentro promedio del Mundial, entre derechos comerciales, turismo y activación de marcas.
El Estadio Azteca fue inaugurado en 1966 y ya albergó las finales de los Mundiales de 1970 y 1986. De mantenerse como sede inaugural en 2026, sería el primer estadio en abrir tres Copas del Mundo. Ese hito hoy depende del cumplimiento de plazos que la FIFA evaluará en las próximas semanas.