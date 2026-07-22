Primicia | Fintech colombiana Welli busca crear el primer ecosistema financiero de salud; llegó a Perú y mira más países

La fintech colombiana Welli, especializada en financiación para el sector salud, nació hace tres años y ya amplió sus operaciones a Perú. A futuro busca evolucionar para convertirse en el primer ecosistema financiero enfocado exclusivamente en este segmento en la región.
Tras llegar al mercado peruano, la compañía ya evalúa su crecimiento en otros países como México, Ecuador y Chile, mientras prepara el lanzamiento de nuevos productos financieros más allá del crédito para ser “el banco de la salud” de América Latina.
La estrategia contempla ampliar su oferta para pacientes, médicos y clínicas con servicios como cuentas, productos de inversión, recaudos y desembolsos, además de avanzar, en el largo plazo, hacia la obtención de una licencia como compañía de financiamiento en Colombia.
«Nosotros queremos ser el ecosistema financiero de salud. Eso implica créditos a pacientes, créditos a médicos, pero también otro tipo de servicios financieros no crediticios, temas como cuentas, productos de inversión, recaudos y desembolsos», afirmó Felipe Gómez, CEO y cofundador de Welli, en entrevista con Valora Analitik.
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El ejecutivo explicó que la obtención de una licencia para operar como compañía de financiamiento hace parte de la hoja de ruta de la empresa, aunque reconoció que primero buscarán desarrollar estos servicios mediante alianzas con otras entidades financieras, por lo que es un plan a largo plazo.
«Eventualmente ese es parte del camino. Tener licencia de compañía de financiamiento da unas ventajas competitivas clarísimas, sobre todo en temas de fondeo. Está en el roadmap», dijo.
Welli llegó a Perú; México está en el radar
La compañía inició esta semana operaciones en Perú, mercado elegido por su mayor gasto de bolsillo en salud y por el respaldo de Credicorp, uno de sus inversionistas, desde donde espera financiar a unos 5.000 pacientes durante el primer año.
Aunque Perú representa el primer paso de su expansión regional, Gómez confirmó que el mercado que más interés despierta es México.
Gómez afirmó que «la oportunidad más grande definitivamente es México. Tiene un gasto de bolsillo muy alto y un tamaño de mercado masivo. Es el premio de la corona y es algo que estamos evaluando muy de cerca».
No obstante, explicó que la empresa también analiza otros mercados latinoamericanos: «Los opcionados serían Ecuador y Chile. La decisión no está tomada, pero es algo que probablemente se vendrá en 2027».
Welli continuará buscando recursos para crecer
Además del ingreso a nuevos países, la fintech confirmó que continuará levantando recursos para respaldar su crecimiento.
Tras haber obtenido una ronda cercana a US$9 millones en capital y otra de US$75 millones en deuda con Community Investment Management, la empresa aseguró que ya trabaja en nuevas fuentes de financiación, tanto en Colombia como en Perú.
«Seguimos buscando fondeos adicionales, incluyendo fondeo local y fondeo para Perú. Se vendrán noticias prontamente, pero aún no las podemos anunciar».
Como parte de su expansión, Welli también lanzó recientemente una nueva línea para financiar equipos médicos destinados a clínicas y consultorios.
Según Gómez, la iniciativa surgió tras identificar que muchos profesionales de la salud tienen dificultades para acceder a crédito para adquirir equipos, pese a que sí pueden obtener financiación para otros bienes.
«Al doctor le prestan muy fácil para comprar un carro, pero si va a comprar un equipo productivo para su práctica médica, eso sí es imposible», reconoció.
Durante sus poco más de tres años de operación, Welli ha financiado a más de 40.000 pacientes en Colombia mediante una red de más de 3.000 médicos y clínicas.
La empresa aseguró que el crecimiento también ha estado impulsado por el aumento del gasto de bolsillo en salud y por una mayor demanda de financiación para procedimientos como fertilidad, cirugía bariátrica, oftalmología y soluciones auditivas.
«Virtualmente todas las especialidades están viendo más barreras de acceso a la salud y eso hace que cada vez más pacientes recurran a alternativas de financiación”, concluyó.
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