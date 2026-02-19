Fitch: Límite a inversiones extranjeras y alza del mínimo amenazan el sistema de pensiones en Colombia

La propuesta del Gobierno de limitar las inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en activos extranjeros al 30 % amenaza con reducir drásticamente la diversificación de los portafolios y disminuir los rendimientos a largo plazo para los ahorradores, de acuerdo con Fitch Ratings.
Un análisis reciente de la agencia calificadora advierte que las propuestas regulatorias y los cambios en el sistema de pensiones de Colombia plantean desafíos significativos para las AFP y las aseguradoras.
Actualmente, las AFP mantienen una exposición internacional de aproximadamente el 49 % en portafolios de pensiones obligatorias que suman $527,3 billones. El Gobierno propone una transición hacia un tope del 35 % en el tercer año y del 30 % en el quinto año.
Fitch señaló en su informe que esta restricción podría perjudicar la capacidad de los ahorradores para obtener ingresos de jubilación adecuados, incluso citó datos de Asofondos cuando dijo que mientras que los portafolios diversificados han entregado retornos anuales promedio del 8,5 % con un riesgo del 1,7 %, los portafolios invertidos exclusivamente en Colombia apenas alcanzaron un 3,8 % de retorno con un riesgo mayor (3,3 %).
La agencia insistió, como otros analistas, en que este límite obligaría a las entidades a enfrentar una mayor concentración en deuda pública local (TES), la cual ya representa el 35 % de los portafolios de los fondos y un tercio de la deuda total del gobierno.
“Esta situación incrementa el riesgo sistémico al generar una sobreexposición a un solo emisor y presiona la rentabilidad de todo el sector”, señaló la firma.
Desajuste por el incremento del salario mínimo
Otro factor crítico sobre el sistema de pensiones, según Fitch, es el incremento del 23 % en el salario mínimo, el cual superó con creces la inflación del 5,1 % de finales de 2025.
La agencia calificadora explicó que, dado que las rentas vitalicias mínimas no pueden aumentar por debajo del salario mínimo, se genera un fenómeno denominado deslizamiento. Este desfase entre el crecimiento del salario y la inflación impulsa una expansión de los pasivos de las aseguradoras mucho más allá de lo anticipado.
La situación se complica por cuenta de un decreto que modificó el esquema de compensación gubernamental, reduciendo el apoyo estatal para cubrir la brecha del deslizamiento y transfiriendo más riesgo directamente a las aseguradoras.
En consecuencia, las aseguradoras podrían necesitar fortalecer sus reservas técnicas entre 15 % y 20 % de su capital, lo que pesará sobre su rentabilidad y podría generar pérdidas netas a inicios de 2026.
También habría una concentración del riesgo, pues aproximadamente el 75 % de las rentas vitalicias en Colombia están denominadas en salarios mínimos, con reservas totales que ascienden a $66,3 billones.
Además, el deterioro de las condiciones económicas podría forzar a las aseguradoras a aplicar suscripciones más estrictas y reducir su apetito por emitir seguros previsionales, como los de invalidez y sobrevivencia, cuyos costos podrían volverse prohibitivos.
Aunque Fitch señala que la mayoría de las aseguradoras calificadas mantienen una capitalización robusta para absorber estos choques, dijo que mantendrá un monitoreo cercano sobre la gestión de activos y pasivos y las trayectorias de solvencia del sector ante estos cambios regulatorios y de mercado.
