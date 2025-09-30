Fórmula 1 extiende acuerdo millonario hasta 2030 para la comercialización de coleccionables: Estos son los detalles

La Fórmula 1 ha formalizado la extensión de su acuerdo con The Memento Group para la comercialización de coleccionables oficiales hasta el año 2030. Esta renovación contractual consolida el segmento de artículos exclusivos como una línea de negocio esencial fuera de las pistas, capitalizando la historia y la comunidad global de seguidores del campeonato.
El vínculo, que inició en 2019, permite a la Fórmula 1, a través de la plataforma F1 Authentics, ofrecer a los aficionados acceso a piezas de alto valor y autenticidad certificada, incluyendo cascos y gorras firmadas, además de piezas de carrocerías de monoplazas reales.
El contrato no solo abarca artículos para coleccionistas, sino que también incluye la gestión de la fabricación de coches de exhibición de Fórmula 1 con licencia oficial. Estos modelos son distribuidos entre el propio campeonato, los equipos participantes, socios comerciales y promotores de eventos.
La extensión del acuerdo va acorde con la estrategia de la F1 de fortalecer la atracción de su audiencia, proporcionando la posibilidad de poseer elementos que representan momentos históricos de sus 75 años de existencia.
La directora comercial del Mundial, Emily Prazer, indicó que la alianza ha «abierto nuevas puertas para que aficionados y coleccionistas se sumerjan en el mundo de la Fórmula 1», ofreciendo desde diseños de coches reutilizados hasta piezas históricas únicas.
The Memento Group ha ampliado su influencia en el deporte motor, gestionando también los coleccionables de MotoGP desde 2023, demostrando la confianza del sector en su capacidad de monetizar este deporte con un enfoque premium.
El Motor de la nostalgia: Cifras y proyecciones del negocio de coleccionables
La extensión del vínculo hasta 2030 con The Memento Group asegura a la Fórmula 1 un flujo de ingresos proveniente de un mercado de nicho, pero de alto valor. El negocio de los coleccionables oficiales es un componente clave en la diversificación financiera del campeonato, que busca reducir la dependencia de los derechos de retransmisión y las tarifas de los promotores de Grandes Premios.
Esta expansión contractual de once años (de 2019 a 2030) con Memento Exclusives posiciona a la Fórmula 1 en una situación de ventaja en el sector. A modo de comparación, los coleccionables de la F1 se mueven en un rango de precios significativamente más alto que la de otros deportes por la exclusividad de las piezas de los monoplazas.
Un simple fragmento de fibra de carbono de un alerón usado en carrera puede alcanzar cifras que superan el costo de artículos firmados por deportistas de élite en otras disciplinas, demostrando el alto poder adquisitivo de la Fórmula 1.