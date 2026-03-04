Fuentes de Gobierno revelan que no hay certeza de cuándo se publicará el Plan Financiero

Los analistas y el mercado llevan semanas esperando que el Gobierno publique la actualización del Plan Financiero para 2026, un documento que tradicionalmente se ha publicado en los primeros dos meses de cada año.
Sin embargo, fuentes del Gobierno le dijeron a Valora Analitik que aún no hay una fecha definida para hacer la divulgación oficial y que depende exclusivamente de lo que decida el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
En el Congreso de Tesorería de Asobancaria, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, expuso una versión preliminar del plan, dado que para la fecha no contaba con la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
En esa versión del Plan Financiero se mostraba un descenso en la meta de deuda neta sobre PIB respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo del año pasado, que ya no sería del 63 % sino del 58,9 % del PIB, es decir, se mantendría igual que en 2025.
Así mismo, respecto a las Fuentes y Usos, anticipó que se incluyen $128 billones en desembolsos, que agrupan ingresos tributarios, venta de activos o endeudamiento, y $8 billones de operaciones de tesorería (títulos de deuda de corto plazo y fondos administrativos, etc.), para financiar un déficit de $102 billones, operaciones de tesorería de $18 billones y amortizaciones por más de $15 billones.
De hecho, fue enfático en que el swap de rentabilidad total (TRS), que creó a mediados del año pasado para reducir el pago de los intereses de la deuda pública, será cancelado, como se planeó en un inicio. “No se lo voy a dejar al siguiente Gobierno, yo lo creé y lo voy a cancelar”, dijo en el evento.
Según Cuéllar, su estrategia de gestión de deuda tendrá efectos incluso este año, cuando la Nación debería ahorrar 3,1 puntos del PIB en intereses de deuda. También dijo que con las emisiones recientes que se hicieron no será necesario tomar nueva deuda externa para financiar el presente año.
Por último, indicó que Tesoro Nacional tiene en sus cuentas US$10.000 millones y prevé se siga elevando hasta US$12.000 millones o US$15.000 millones, y agregó que son el mejor seguro para la volatilidad que se puede venir en los próximos meses en medio del escenario electoral.
Otros cálculos que se han divulgado
A mediados de febrero, el CARF publicó un pronunciamiento en el que incluyó el balance fiscal de 2025 y las proyecciones para este 2026, información que incluirá el Plan Financiero. Las cifras definitivas de 2025 ya fueron confirmadas por el MinHacienda, pero las de 2026 no se han divulgado en la página web aún.
El Plan Financiero debe especificar, además de la proyección de ingresos y gastos, así como la estimación del déficit fiscal, lo que se espera del escenario macroeconómico y la planificación de la gestión pública, en línea con la estrategia de financiamiento.
La entrevista que hizo Valora Analitik a Javier Cuéllar sobre el Plan Financiero se puede escuchar completa aquí
—