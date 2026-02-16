El futuro de Nairo Quintana comienza a definirse: Esta es la decisión de Movistar

Nairo Quintana, de 36 años, enfrenta un momento clave de su carrera en lo que podría ser su última temporada como profesional con el Movistar Team. El director deportivo, Maximilian Sciandri, habló sobre la situación del pedalista boyacense en una entrevista concedida al medio neerlandés Wielerflits, en la que abordó la posibilidad de que Quintana retire su carrera tras la presente temporada y cómo su rol ha evolucionado dentro del equipo.
Quintana continúa activo en competencias del calendario internacional a pesar de que sus resultados no reflejan el nivel de sus años más dominantes, como cuando ganó el Giro de Italia (2014) y la Vuelta a España (2016) o fue subcampeón del Tour de Francia en dos ocasiones (2013 y 2015). Su rendimiento ha cambiado, pero su participación sigue siendo estratégica para el desarrollo de corredores jóvenes en el pelotón mundial.
En 2026, el colombiano ha disputado carreras como el Tour de Omán, donde terminó en séptima posición de la clasificación general, un resultado que demuestra competitividad, aunque alejado de los podios en grandes vueltas. El Movistar Team ha mantenido su contrato hasta final de temporada y, según Sciandri, la decisión final de retirarse depende directamente de Quintana.
Además, Quintana ha expresado en entrevistas previas con medios deportivos internacionales que no ha descartado completamente continuar más allá de 2026, evaluando día a día su forma física y motivación para competir.
Experiencia y liderazgo: el valor actual de Nairo Quintana en Movistar
La visión del Movistar Team sobre Quintana no se limita a su rendimiento en carrera, sino que también destaca su rol de liderazgo y mentoría para jóvenes ciclistas. Sciandri ha dicho que el aporte del colombiano se extiende a aspectos tácticos y de gestión de carrera, que considera clave para corredores con poca experiencia en pruebas por etapas. En ese sentido, Quintana pasa a ser una “voz de mando” en carrera y una guía para la nueva generación, especialmente en terreno competitivo europeo.
Un ejemplo concreto de esta función se ve con el joven colombiano Diego Pescador, con quien Quintana ha compartido estrategias y consejos durante toda una semana de competencia, tal como lo señaló Sciandri. La experiencia de Quintana, según el director deportivo, puede marcar diferencias en detalles de carrera que no se reflejan en resultados visibles pero sí en desarrollo de talento.
Nairo Quintana ha acumulado más de una década de competencia en el WorldTour, con resultados que lo ubican entre los ciclistas latinoamericanos más exitosos de la historia moderna del deporte. A lo largo de su trayectoria, ha cosechado dos grandes vueltas y múltiples top 10 en competencias de alta montaña, cifras que han consolidado su legado.
Recomendado: Nairo Quintana destapa su faceta de empresario: ¿Qué hará tras el retiro?
Sin embargo, la evolución natural del rendimiento con la edad y la aparición de nuevos talentos ha cambiado el papel que desempeña en el pelotón. Sciandri ha reconocido que la capacidad de recuperación y de competir contra los líderes más jóvenes se ha reducido, aunque destacó que la motivación de Quintana sigue siendo alta.