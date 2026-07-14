Gabinete de Abelardo de la Espriella: faltan cinco carteras y todas deberán quedar en manos de mujeres

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha oficializado 13 de los 18 ministerios que integrarán su gabinete para el periodo 2026-2030.
A menos de un mes de la posesión quedan pendientes los titulares de Salud, Trabajo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Cultura y Ciencia.
El nombramiento más reciente fue el de María Nohemi Arboleda como ministra de Minas y Energía.
Por ahora los 13 ministerios confirmados son: Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez Martínez), Defensa (Jorge Eduardo Mora López), Justicia (Iván Cancino), Ambiente (Fabio Arjona), Comercio (Mauricio Gómez Amín), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Relaciones Exteriores (Omar Bula Escobar), Agricultura (Indalecio Dangond Baquero), Minas y Energía (María Nohemi Arboleda), Transporte (Elsa Noguera), Educación (Viviane Morales) y Deporte (Juliana Gutiérrez).
Esto deja el balance en nueve hombres y cuatro mujeres, según la Ley 2424 de 2024 el resto de las carteras deberán estar en manos de mujeres. Con cuatro ya designadas, De la Espriella tendría que nombrar mujeres en las cinco que faltan para cumplir el umbral legal.
En salud, la cartera de mayor expectativa, por el desafío de garantizar el suministro de medicamentos, mejorar la estabilidad financiera de hospitales y clínicas, atender las dificultades de las EPS e IPS y reducir los tiempos de atención a los pacientes tras la crisis del sistema de salud.
El nombre que más ha sonado en medios es, sin embargo, el de un hombre, el de Iván Sánchez. Cabe mencionar que dentro del equipo del empalme está una ficha clave, Ana María Vesga, presidenta de Acemi.
En el Ministerio de las TIC la ministra sería Helga Lorena Angarita, periodista de profesión con trayectoria en representación gremial y consultoría del sector, expresidenta de la Red Intercable TV Colombia, organización que agrupa a más de 250 operadores de televisión comunitaria, TV por suscripción, proveedores de internet y medios comunitarios e independientes.
Para el Ministerio de Cultura estarían compitiendo dos perfiles ligados a maquinarias políticas tradicionales. Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, cuenta con trayectoria en el sector cultural a través de su fundación de danza «Vive Bailando».
La otra opción es Daniela Cepeda, hija de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Su eventual nombramiento según expertos se leería como un gesto de gobernabilidad hacia esas colectividades en el Congreso.
Y anteriormente sonaba con fuerza el nombre de María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria. Ella es historiadora del arte por la Universidad de Columbia (Nueva York) y dirigió la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBO) entre 2012 y marzo de 2025, además de haberse desempeñado como gerente de Programas Culturales en la Cámara de Comercio de Bogotá
En cuanto al Ministerio de Ciencias y de Trabajo aún no hay nombres de mujeres para estas dos carteras.
Además de los cinco ministerios, siguen sin definirse los nombramientos en entidades clave como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Presidencia de Ecopetrol —donde suena María Fernanda Suárez, exministra de Minas—, junto con otras dependencias centralizadas y no centralizadas de la administración entrante.