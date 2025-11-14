Los datos de inflación de octubre del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, revelaron que, entre la electricidad, el gas y los combustibles para vehículos, fue el gas el que registró las variaciones y las contribuciones más altas en Colombia.
La electricidad reportó una variación anual de 0,52% y una mensual de 0,44%. En el año corrido, la cifra fue de -1,81%, siendo este segmento el que menores incrementos ha registrado en los lapsos mencionados.
En los combustibles para vehículos, la variación anual fue de 2,11%, la mensual de 0,17%, y en total registró una contribución anual a la inflación de 0,07 puntos porcentuales. Pero el gas registró una variación de 13,28% a nivel anual y de 0,04% en el rubro mensual, reportando una contribución anual a la inflación de 0,15 puntos porcentuales, siendo el segmento de la canasta energética con mayores alzas.
Sergio Cabrales, experto en energía y profesor de la Universidad de los Andes, manifestó que los datos del DANE indicaron que la inflación a nivel nacional tuvo una variación mensual de 0,18 % frente a septiembre. Según el académico, esto sitúa a estos bienes y servicios entre los principales responsables del alza mensual de los precios.
También expresó que entre los efectos del encarecimiento del servicio se destacan causas como la pérdida de autosuficiencia para abastecer la demanda esencial. Esto significa lo siguiente: desde diciembre de 2024 se está importando gas a través de la Sociedad Portuaria El Cayao, conocida como SPEC, que a su vez es filial de Promigas y está localizada en Cartagena. El gas que se compra en el exterior y llega a SPEC abastece la demanda de hogares y pequeños comercios, lo que se denomina demanda esencial.
Pero Cabrales también señaló que, además de la mayor dependencia del gas importado a falta de proyectos de exploración y explotación gasífera en Colombia, también están incrementando los precios del gas nacional, lo que ubica a este rubro de la canasta energética como un contribuyente importante en el comportamiento de la inflación.
La inflación se ubicó en octubre en 5,51 %, reportando así el cuarto incremento consecutivo desde junio de 2025. Desde agosto, la inflación no baja de 5 %.
Destacado: MinEnergía anuncia medidas para garantizar el suministro de gas en Meta y Casanare
Previamente a la publicación del resultado del IPC, Corficolombiana manifestó que la inflación cedería terreno en 2026. El Banco de la República ha enfatizado en que mantendrá la tasa de interés de política monetaria y que no la bajará mientras existan riesgos de inflación, expresando que la meta final es que el indicador llegue a 3 %.
—