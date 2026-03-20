Generadoras públicas se alinean con la nueva tarifa del Gobierno para regular el precio de la energía eléctrica

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia, dirigido por Edwin Palma, señaló que las generadoras públicas, es decir, de propiedad del Estado, Urrá, Gensa y Geselca, se adhirieron a la nueva metodología tarifaria en el sector eléctrico. La cartera energética indicó que esta medida busca disminuir la probabilidad de especulación en los precios de la energía en bolsa, lo cual impacta las tarifas para los usuarios finales.
La misma entidad expresó que se llevó a cabo una reunión entre Palma, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Ministerio de Hacienda y los directivos de las empresas mencionadas, incluyendo a la Empresa de Servicios Públicos del Caribe (Air-e).
Durante la jornada también se mencionó el programa Colombia Solar, con el cual el Gobierno espera implementar un plan de inversión pública que permita que la población más vulnerable, de los estratos 1 al 3, genere su propia energía a través de fuentes solares.
Adicionalmente, se abordaron estrategias para descarbonizar, de manera gradual, plantas térmicas que operan con carbón y gas. Según el Ministerio, esta es una de las medidas que pretende implementar en su política energética para avanzar en la transición hacia fuentes más sostenibles. Cabe recordar que las fuentes térmicas son fundamentales en Colombia en periodos de sequía, ya que el país depende en gran medida de la generación hidráulica; si disminuyen los niveles de los embalses, una parte importante de la energía proviene de estas plantas.
A su vez, se analizó la situación climática, ante previsiones de una fuerte ola de calor hacia finales de 2026, lo que podría reducir el nivel de los embalses, y por ende, la capacidad de generación hidráulica, aumentando la dependencia de la energía térmica. También se evaluó el contexto internacional, en el que la guerra en Irán ha generado el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita entre 20 % y 25 % del crudo mundial, lo que está presionando al alza el precio internacional del petróleo.
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Palma concluyó que las medidas adoptadas junto con las generadoras públicas hacen parte de una estrategia para aliviar el bolsillo de los usuarios, garantizar la sostenibilidad del sistema y avanzar en la transición energética.
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