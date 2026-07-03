Gerente de la sociedad Hidroituango propone adelantar el reloj una hora para evitar un apagón en Colombia

Alejandro Arbeláez, gerente de la sociedad Hidroituango, propuso la creación de una mesa para concertar medidas de choque frente al fenómeno de El Niño. Entre ellas planteó discutir la implementación de la denominada ‘Hora Gaviria’, es decir, adelantar el reloj una hora para aprovechar mejor la luz natural durante el día y reducir el consumo de energía en las noches.
El directivo propuso que en esa mesa participen todos los actores de la cadena eléctrica, entre ellos generadores, distribuidores y comercializadores. Señaló que además deberían hacer parte los gremios, el Gobierno, los entes reguladores y demás autoridades para definir medidas frente al riesgo de un apagón.
Otra de las medidas que consideró para enfrentar los riesgos derivados de la ola de calor es activar las centrales de generación térmica, con el fin de que respalden en mayor medida al sistema y reduzcan la presión sobre la generación hidroeléctrica. Explicó que el agua almacenada en los embalses será indispensable para afrontar El Niño, por lo que considera necesario ahorrar ese recurso desde ahora.
“Es imperdonable que, a portas de un apagón por consecuencia del fenómeno del Niño, tengamos hoy más de la mitad de las centrales térmicas aún apagadas y que, mientras tanto, el país esté generando con energía hidráulica; es decir, que nos estemos gastando el agua hoy en generación, que nos va a hacer falta mañana y mucho”, expresó.
Para Arbeláez, durante las horas pico, entre 6:00 p.m. y 10:00 p.m., cuando se registra el mayor consumo de energía, podrían implementarse medidas para reducir la demanda y preservar el recurso eléctrico.
“Ello representa un ahorro cercano a 2 % en el consumo de energía. Ese 2 % puede ser determinante para que haya o no haya racionamientos. Aquí se trata de poner diferentes alternativas sobre la mesa, y conjuntamente, ver cómo las podemos articular para que Colombia no se apague”, añadió.
El gerente manifestó que el objetivo de estas iniciativas es optimizar la oferta mediante una reducción del consumo de energía, con el fin de evitar un escenario de mayor riesgo para el sistema eléctrico.
Como propuesta para el gobierno de Abelardo de la Espriella, señaló que es necesario instalar de manera inmediata una mesa con todos los actores del sector para comenzar a implementar estas medidas desde el 7 de agosto, día en que se posesiona el nuevo Gobierno.
En síntesis, su propuesta consiste en encender las plantas térmicas e implementar la Hora Gaviria. Añadió en Blu Radio que esta medida debería mantenerse durante el tiempo que dure el fenómeno de El Niño, el cual, según sus estimaciones, podría extenderse hasta noviembre de 2026.
Para Arbeláez, el objetivo es evitar un apagón que, según sus cálculos, tendría un impacto económico de cerca de US$50 millones por cada hora de interrupción del servicio.
¿Qué es la Hora Gaviria?
Entre marzo de 1992 y febrero de 1993, Colombia enfrentó un apagón durante el cual se registraron cortes de energía de hasta nueve horas diarias en ciudades como Bogotá. La crisis ocurrió durante el gobierno de César Gaviria.
La situación fue consecuencia de un fenómeno de El Niño, sobrecostos en proyectos hidroeléctricos, problemas financieros del sector y la disminución del nivel de los embalses. Como respuesta, el Gobierno adelantó los relojes una hora a partir del 2 de mayo de 1992 para aprovechar mejor la luz solar. La medida se mantuvo hasta enero de 1993 y pasó a conocerse como la Hora Gaviria.
El impacto de esa crisis llevó a una reestructuración del sistema eléctrico colombiano. Posteriormente, se creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se permitió una mayor participación de la inversión privada en el sector y se fortaleció la regulación en materia de generación, transmisión e interconexión eléctrica.
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