Gilinski asegura contrato de 25 años para operar el yacimiento petrolero Bare en Venezuela

El empresario colombiano Jaime Gilinski firmó un contrato de 25 años con el gobierno venezolano para operar el yacimiento de petróleo pesado Bare, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Este campo petrolero colinda con uno de los bloques pertenecientes a Chevron Corp., lo que, de acuerdo con Bloomberg, abre la posibilidad de aprovechar la infraestructura y operaciones de la multinacional estadounidense en la zona.
El medio estadounidense reveló que pocas horas después de suscribir el acuerdo estatal con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Gilinski acordó transferir los derechos de explotación del campo a la productora GeoPark Ltd. a cambio de un paquete de nuevas acciones valoradas inicialmente en US$515 millones. Esta transacción encamina al inversionista a convertirse en el nuevo accionista mayoritario de la petrolera.
Bajo la estructura acordada, GeoPark asumirá el financiamiento de cualquier nueva inversión en Bare y mantendrá una participación operativa neta del 65 %, mientras que el 35 % restante continuará en manos de PDVSA.
La firma energética, encabezada por el CEO Felipe Bayón, se ha fijado la meta de incrementar la producción diaria del yacimiento desde los 11.000 barriles actuales hasta los 95.000 barriles. La empresa dispone de un plazo de hasta 120 días (que vence en diciembre) para concretar las condiciones del contrato y hacer efectiva la operación.
Bloomberg recordó que la incursión del Grupo Gilinski en el sector petrolero venezolano fue precedida por la obtención de una exención de sanciones ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., trámite impulsado por su hijo Gabriel Gilinski.
Según información del medio, Gabriel Gilinski sostuvo múltiples reuniones en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez antes de cerrar la negociación. El propio Jaime Gilinski oficializó el acuerdo el pasado 4 de septiembre en una alocución televisada junto a Rodríguez desde la capital venezolana.
Antes de este traspaso, GeoPark poseía una participación del 5 % en el yacimiento Bare y ahora se dispone a adquirir el 95 % restante cedido por el empresario colombiano. De culminar con éxito el proceso contractual antes del plazo límite, se contempla que Gilinski ofrezca a los accionistas actuales de GeoPark la opción de vender hasta US$100 millones en acciones a un precio preferencial.
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