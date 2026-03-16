Gilinski pidió autorización para operaciones y transacciones de Nutresa por hasta US$5.000 millones ($18,4 billones)

En el desarrollo de la reunión de Asamblea Ordinaria de accionistas en Medellín, Grupo Nutresa y el Grupo Gilinski como su accionista mayoritario sometió a consideración una proposición para otorgar una autorización general a sus administradores —incluyendo miembros de Junta Directiva y representantes legales— para participar en operaciones recurrentes celebradas dentro del giro ordinario de los negocios con partes vinculadas al grupo empresarial hasta por US$5.000 millones, es decir, cerca de unos $18,4 billones al tipo de cambio de este 16 de marzo de 2026.
La solicitud se fundamenta en un decreto emitido por el Ministerio de Comercio, el cual reglamenta el régimen de conflictos de interés y operaciones entre partes relacionadas. Dicha norma habilitó expresamente a las asambleas para impartir autorizaciones generales respecto de este tipo de operaciones habituales.
Foto: Asamblea Ordinaria de Nutresa 2026 en Medellín
Tipos de operaciones y filiales autorizadas
La autorización cobija transacciones con las filiales y subsidiarias del grupo, con sus accionistas directos e indirectos, con entidades subordinadas o vinculadas al controlante persona natural de la compañía, y con empresas pertenecientes o vinculadas al grupo empresarial Nutresa.
Entre las compañías mencionadas explícitamente para las eventuales operaciones y negocios de Nutresa figuran la Compañía de Galletas Noel, la Compañía Nacional de Chocolates, Industria Colombiana de Café, Productos Alimenticios Doria, Novaventa, y empresas internacionales como Tresmontes Lucchetti y otras filiales internacionales.
La propuesta del Grupo Gilinski comprende un amplio espectro de actos y contratos, entre ellos la transferencia de bienes muebles e inmuebles a título de aporte, operaciones de reorganización societaria como fusiones y escisiones, operaciones de endeudamiento local e internacional con bancos y entidades financieras en las que partes relacionadas puedan actuar como codeudores o garantes, y la celebración de contratos de prestación de servicios necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía.
La autorización general cubriría operaciones por un monto agregado de hasta US$5.000 millones durante su vigencia, contada desde la aprobación de la propuesta hasta la celebración de la próxima asamblea ordinaria de accionistas en 2027.
Adicionalmente, se estableció que todas las operaciones amparadas bajo esta figura deberán celebrarse en el mejor interés de la compañía, y que Nutresa deberá mantener un reporte actualizado de todos los actos celebrados bajo este amparo, el cual será presentado en la siguiente reunión ordinaria.
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Voces de cuestionamiento
La propuesta no estuvo exenta de debate. Un accionista que se identificó como minoritario (Alimentos Bonfiglio) manifestó su voto negativo y cuestionó la amplitud de la autorización, señalando que el decreto referenciado exige precisión sobre los actos y contratos específicos que quedarán cobijados, y que la solicitud resultaba demasiado general. Asimismo, alertó sobre un posible esquema en el que dividendos y ganancias podrían quedar radicados fuera de Colombia —mencionó a Panamá como destino— en lugar de beneficiar a los accionistas locales, e instó al revisor fiscal y a la Superintendencia de Sociedades a revisar posibles conflictos de interés.
Ante las inquietudes, la administración de Nutresa defendió la legalidad de la propuesta, argumentando que el Decreto 46 de 2024 modificó expresamente la norma para permitir este tipo de autorizaciones generales, y que la propuesta cumple con los requisitos de claridad sobre la naturaleza de los actos, las partes involucradas y la temporalidad de la autorización.
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