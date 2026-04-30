En medio de lo que es el presupuesto que requiere el país para este y el año entrante, el gobierno Petro tomó una importante decisión para subsidios de pensión y renta ciudadana en Colombia, señalando que son recursos sobre los que se necesitan las garantías financieras.
Explicó el mandatario que la política central de su Gobierno ha sido, entre otras, mejorar considerablemente la capacidad adquisitiva de las personas y hogares por debajo de la línea de pobreza.
En ese sentido, el gobierno Petro tomó una importante decisión para subsidios de pensión y renta ciudadana al tiempo que, confirmó, seguirán siendo parte de la política social de lo que queda de esta administración y, espera, sea también base de las políticas públicas del siguiente mandato.
“Quiero que el ministro de Hacienda me explique si en el anteproyecto de Presupuesto, ya presentado al Congreso, se tuvo en cuenta que estos valores iniciales con los que hicimos estos dos subsidios cumplen las metas que nos propusimos: tres millones de ancianos y ancianas en la tercera edad, que reciben $230.000 mensuales, y el subsidio a las madres cabeza de familia con niños menores de 6 años, que reciben$500.000 mensuales», dijo el presidente.
Gobierno Petro tomó una importante decisión para subsidios de pensión y renta ciudadana: Apunta a tener más beneficiarios
Sobre el bono pensional, que fue una de las promesas de campaña, el presidente dijo que “hoy está en niveles altos, 3 millones de adultos mayores de edad que no reciben pensión hoy. Es decir, la mayoría, la mayoría de la tercera edad, después de 75 años, nunca estuvo en el régimen pensional, y nosotros estaríamos llegando a un 100 % de esa cobertura, que es el objetivo que propusimos».
Explicó en ese sentido que la decisión es seguir inyectado el capital necesario para mantener los planes de transferencias monetarias, a pesar de que se han derogado algunos de los decretos mediante los cuales se aseguraban parte de los recursos.
“La mayor causa de disminución de la pobreza multidimensional resulta ser la educación, un logro de este Gobierno, porque aumentó el presupuesto de manera real, sustancial. Es un salto de la descentralización a través del Sistema General de Participaciones que aumentó el porcentaje de distribución a los municipios de 22 % a 42 % en 2030″, sentenció el presidente.
Finalmente, el gobierno Petro tomó una importante decisión para subsidios de pensión y renta ciudadana al mantenerlos, toda vez que hay gente que sigue sin inscribirse.
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“Las personas pobres de Colombia no saben qué está haciendo el Gobierno por ellos mismos, por una falta de comunicación de sus logros en los estratos bajos de la sociedad», concluyó.