Gobierno Petro responde a Ecuador y le impone arancel del 30 % a algunos productos

El gobierno Petro confirmó que responderá a la decisión arancelaria de Ecuador y aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio.
El anuncio fue dado a conocer por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, quien dijo que la medida se adopta como un instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio.
“En el gobierno Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países”, señaló la ministra Morales.
A ojos de la ministra, el gobierno ecuatoriano introduce una alteración significativa del marco comercial, lo que obliga al Estado colombiano a activar los mecanismos previstos en su ordenamiento jurídico.
Más decisiones del gobierno Petro por los aranceles de Ecuador a Colombia
“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, agregó.
La ministra aseguró que la decisión del gobierno Petro es transitoria y revisable, y tiene como propósito mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana.
“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países. Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”, puntualizó.
Datos del gobierno Petro dan cuenta de que las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden aproximadamente a US$250 millones.